O PARANÁ CLUBE CHEGA A CINCO JOGOS SEM VITÓRIA NA DIVISÃO DE ACESSO

Reportagem: Admilson Leme

Neste sábado (03), Laranja Mecânica e Paraná Clube empataram em 1×1, no Estádio dos Pássaros, em Arapongas, pela sexta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense.

Em um campo muito ruim, a bola não corria naturalmente, ela quicava em vários momentos, a equipe mandante já acostumada com a deficiência do terreno, começou dominando o jogo.

O jogo foi a estreia do técnico Fahel Júnior no comando do Paraná Clube, o Paraná pouco produziu, mas foi superior durante o primeiro tempo, neste inicio de trabalho.

O Paraná começou tomando um susto aos nove minutos, quando o Arapongas marcou um Gol ,mas foi assinalado impedimento do jogador Caio, que não se abateu e marcou aos 33 minutos, o primeiro gol da partida.

O Paraná pouco criou, mas aos 41 minutos, o Tricolor conseguiu empatar em um lance de oportunismo do artilheiro Liliu. Foi o quinto gol do jogador em seis jogos pelo Paraná.

Na segunda etapa, as equipes vieram mais ligadas no jogo, o empate não era um bom resultado para ambos.

Laranja Mecânica e Paraná Clube criaram chances perigosas, mais foi mais na vontade, nem tanto pela organização e técnica.

O Paraná Clube chega a cinco jogos sem vitória e o resultado não foi nada bom. A única vitória foi conquistada na estreia do campeonato, contra o Toledo.

Tricolor da Vila volta a campo no próximo dia 11, fora de casa, contra a equipe do Iguaçu. A partida acontece às 11h, no Estádio Antiocho Pereira, em União da Vitória.

FICHA TÉCNICA



Segunda Divisão – Paranaense 2023 – 6ª rodada

Laranja Mecânica 1×1 Paraná Clube

Local: Estádio dos Pássaros, em Arapongas.

Data: 03/06/2023

Laranja Mecânica:

Arthur; Gustavo Brandão, Caio Bacarin e Matheus do Ó; Samir (Marco Antonio); Raphael Stard, Gui Mendes, Luan (Hilton) e André (Vinícius Paixão); Tonny e Caio (Gustavo Bola).

Técnico: Rodrigo Casagrande.

Paraná Clube:

Felipe; Luís Roberto (Lucas Gadelha), Marcão (Guilherme Radeche), Geovane; Thiago Brito (Rafaela Furlan), Romario, Caio e João Gabriel; Diogo Carlos (Guilherme Pitbull), Adílio (Romarinho) e Liliu.

Técnico: Fahel Júnior.

Gols: Caio Henrique (L) a 34’ e Liliu (P) a 42’ do 1ºT.

Cartões amarelos: Matheus do Ó e Vinícius Paixão (L); Marcão e Caio (P)

Árbitro: André Felipe Olivério.

Assistentes: Denise Akemi Simões de Oliveira e Ideidy Henrique Costa.