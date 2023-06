CORITIBA COMPLETA 101 DIAS SEM VITÓRIA

Reportagem: Fernando Plantes

O Coritiba é a única equipe que ainda não venceu no Brasileirão após nove rodadas, o alvi-verde seguiu sua rotina e perdeu mais uma no Brasileirão.

Na noite deste domingo (4), no Allianz Parque, foi derrotado por 3 a 1 pelo vice-líder Palmeiras e completou 101 dias sem vitória. Os gols foram anotados por Artur e Rony, duas vezes, enquanto Alef Manga descontou após sair do banco e retornar a jogar na equipe coxa.

Levando em conta os jogos pelo Paranaense e pela Copa do Brasil, o Coritiba agora acumula 15 partidas de jejum, sendo o pior retrospecto do país. A última vez que o time comemorou uma vitória foi em 23 de fevereiro, contra o Humaitá do Acre.

A diferença técnica e tática entre as equipes era muito grande e dava a impressão que o gol palmeirense seria questão de tempo. E vieram logo dois seguidos, com roteiros bastante parecidos, em um intervalo de quatro minutos.

Aos 29 minutos, o lateral Piquerez lançou e Artur apareceu por trás da zaga para abrir o placar. Aos 33 minutos, outro lateral apareceu, Mayke fez o cruzamento e o baixinho Rony, de cabeça, ampliou.

Apesar do domínio natural do time palestrino, a goleada não se confirmou no segundo tempo, muito pelo ritmo abaixo do normal dos comandados do técnico Abel Ferreira. Dudu até chegou a ampliar, mas o lance foi anulado pelo VAR.

Aos 27 minutos, Rony recebeu em velocidade e fez mais um, tocando na saída do goleiro Gabriel. Aos 37, o goleiro Weverton e o zagueiro Luan falharam e a bola sobrou limpa para Alef Manga diminuir em mais uma preocupante atuação coxa-branca.

O time do técnico Antônio Carlos Zago permanece na lanterna do campeonato brasileiro, com apenas três pontos. O time paulista subiu para 19, dois atrás do líder Botafogo.

A próxima partida do Alviverde é no próximo sábado (10), às 16h, no Couto Pereira, diante do Santos.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 9ª rodada

Palmeiras 3 x 1 Coritiba

Local: Allianz Parque/São Paulo

Data: 04/06/2023

Palmeiras:

Weverton; Mayke, Gustavo Gomez, Luan e Piquerez; Zé Rafael (Fabinho), Gabriel Menino (Richard Ríos) e Luis Guilherme (Jhon Jhon); Artur (Flaco López), Dudu e Rony (Bruno Tabata)

Técnico: Abel Ferreira

Coritiba:

Gabriel; Kuscevic, Henrique e Bruno Viana; Natanael, Bruno Gomes (Junior Urso), Liziero, Boschilia (Marcelino Moreno) e Jamerson (Andrey); Robson (Ruan Assis) e Zé Roberto (Alef Manga)

Técnico: Antônio Carlos Zago

Gols: Artur (PAL), aos 29/1º, Rony (PAL), aos 33/1º e 27/2º, Alef Manga (CFC), aos 37/2º.

Amarelos: Gustavo Gomez, Luan, Jhon Jhon e Zé Rafael (PAL) e Henrique, Kuscevic, Junior Urso e Bruno Viana (CFC)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG).