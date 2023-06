ATHLETICO JOGA BEM, VENCE E ACABA COM JEJUM DE VITÓRIAS

Reportagem: Fernando Plantes – direto Arena da Baixada

Jogando bem, o Furacão bateu o líder Botafogo por 1 a 0, neste sábado (3), na Arena da Baixada, e voltou a vencer após quatro derrotas consecutivas, sendo duas pelo brasileirão.

Alex Santana, em uma bomba de fora da área aos 41 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. A vitória coloca o Rubro-Negro momentaneamente na quarta colocação do campeonato, com 15 pontos.

Paulo Turra começou o jogo sem quatro titulares (Madson, Thiago Heleno, Erick e Christian), todos poupados. Os substitutos, no entanto, não fizeram feio.

Herói da classificação no Nilson Santos, pela Copa do Brasil, o goleiro Bento também apareceu defendendo finalizações de Lucas Fernandes e Tiquinho, com chutes de longa distância.

No segundo tempo, o domínio do Athletico foi mais evidente. Com boa atuação de David Terans, Hugo Moura, Vitor Roque e principalmente Canobbio, o rubro-negro criou chances para ampliar.

O time não conseguiu marcar, mas pelo menos se segurou bem atrás na pressão botafoguense nos minutos finais e voltou a não sofrer gol depois de seis jogos, sinal positivo para a consolidar a recuperação.

Agustín Canobbio, com certeza foi o melhor em campo. O uruguaio continuou a evolução mostrada nos últimos jogos e fez mais uma grande partida, usando sua velocidade e drible para criar espaços e chances para o Furacão. Além disso, o camisa 14 correu muito e saiu de campo ovacionado pelos torcedores.

Vale ressaltar o ponto negativo do jogo foi o Vinicius Gonçalves Dias Araújo. O árbitro se posicionou mal durante o jogo, deixou de marcar faltas claras e não manteve o mesmo critério em lances similares, dependendo do time.

O Furacão volta á campo nesta terça-feira (6), às 19h, na Arena da Baixada, mas pela Conmebol Libertadores. Caso vença o Libertad, do Paraguai, garante classificação antecipada às oitavas de final da competição continental.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO – 9ª rodada

Local: Arena da Baixada

Data: 03/06/2023

Público: 18.684 pessoas

Athletico 1 x 0 Botafogo

Athletico:

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Fernando; Hugo Moura (Thiago Heleno), Alex Santana (Erick) e Terans (Christian); Cuello, Canobbio (Rômulo) e Vitor Roque (Thiago Andrade).

Técnico: Paulo Turra

Botafogo:

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Kayque) e Lucas Fernandes (Janderson); Júnior Santos (Lucas Piazon), Tiquinho Soares e Luís Henrique (Vitor Sá).

Técnico: Luís Castro

Gols: Alex Santana (CAP), aos 41/1º.

Amarelos: Alex Santana, Terans e Pedro Henrique (CAP) e Kayque (BOT)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).