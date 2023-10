“Novo grupo de estações-tubo em obras: Vila Acordes sentido Sítio Cercado e sentido Centro”

Novo grupo de estações-tubo em obras em Curitiba

Nesta semana, terão início as obras de um novo grupo de estações-tubo em Curitiba. Confira abaixo os detalhes:

Estação-tubo Vila Acordes – Sentido Sítio Cercado

Período das obras: de 16/10 a 21/10

Estação-tubo Vila Acordes – Sentido Centro

Período das obras: de 16/10 a 21/10

As obras visam melhorar a infraestrutura e o conforto dos usuários do transporte público na cidade. Durante esse período, é importante que os passageiros estejam atentos às alterações no trajeto e às informações fornecidas pela empresa responsável pelo transporte.

