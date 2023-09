Na briga para sair da ZR Coritiba perdeu mais uma

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Nesta quinta-feira (21), o Verdão paranaense foi goleado pelo Vasco, por 5 a 1, em São Januário. Com o placar, a equipe Coxa Branca chegou a sete derrotas consecutivas e está na última posição do brasileirão 2023 com apenas 14 pontos muito distante do 1° time fora da ZR que tem 25 pontos.

A verdade é que o Coritiba apenas entrou em campo e não conseguiu mostrar garra para combater a equipe adversaria, para agravar a situação perdeu para um concorrente direto contra o rebaixamento, segundo o técnico Thiago Kosloski falou na coletiva de imprensa que já usou tudo que poderia usar para tentar a reação e que continuara lutando para que o Coritiba fique na 1° divisão do campeonato brasileiro.

Pelas redes sociais quem não aguenta mais tanta humilhação é a torcida do Coritiba, essa torcida é conhecida como a que nunca abandona, porém muitos já dão como certa a queda pra serie B e pretendem nem ir mais nos jogos do Coxa no Couto Pereira, pois para muitos seria uma maneira de protestar contra a diretoria / SAF.

O próximo jogo do Coritiba pelo campeonato é contra o São Paulo dia 27/09 no Morumbi as 19h.

FICHA TÉCNICA

CAMPEONATO BRASILEIRO

2º Turno – 24ª rodada

VASCO 5×1 CORITIBA

Vasco

Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Maicon e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair), Praxedes (Marlon Gomes), Paulinho e Payet (Gabriel Pec); Rossi (Orellano) e Vegetti (Sebastián Ferreira).

Técnico: RamónDíaz

Coritiba

GabrielVasconcelos; Hayner (Natanael), Kuscevic, Thiago Dombroski e Jamerson (Victor Luís); Samaris (Willian Farias), Sebastian Gómez e Fransérgio (Andrey); Robson (Jesé Rodríguez), Marcelino Moreno e Slimani.

Técnico: Thiago Kosloski

Local: São Januário (Rio de Janeiro-RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Gols: Zé Gabriel aos 7′, Rossi aos 33′ do 1°T, Vegetti aos 5′ e aos 17′ e Gabriel Pec aos 36′ do 2°T (VAS); Sebástian Gómez aos 35′ do 2°T (CFC)Cartões amarelos: Sebástian Ferreira (VAS); Samaris, Willian Farias, Kuscevic e Natanael (CFC)

Público total: 20.321 torcedoresRenda: R$ 993.631,00