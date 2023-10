Mulher que teve pé amputado em acidente de ônibus arrecada menos da metade do valor necessário para prótese

Tereza Aparecido Teodoro arrecada menos da metade do valor necessário para comprar prótese

Tereza Aparecido Teodoro, que teve o pé amputado em decorrência do acidente de trânsito que envolveu dois ônibus, em setembro, na região central de Curitiba, arrecadou menos da metade do necessário para comprar uma prótese do membro perdido. Aberta em setembro, a campanha de arrecadação angariou cerca de R$ 9,4 mil até a manhã desta terça-feira (3). O custo da prótese e de medicamentos, diz ela, é de aproximadamente R$ 20 mil.

Acidente de trânsito deixa 45 passageiros feridos em Curitiba

Tereza estava entre os 45 passageiros que se feriram por causa da colisão entre dois ônibus – um biarticulado da linha Santa Cândida/Capão Raso e um articulado da linha Fazenda Rio Grande/Curitiba. O acidente aconteceu no último dia 9, no cruzamento da Avenida Visconde de Guarapuava com a Travessa da Lapa. Quarenta dos 45 passageiros envolvidos no acidente receberam alta hospitalar no próprio dia em que o caso foi registrado.

Prefeito de Curitiba lamenta acidente e determina apuração

No dia do ocorrido, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD), lamentou o acidente e disse que o ônibus da linha Fazenda Rio Grande furou o sinal vermelho e atingiu o biarticulado de Curitiba. “Determinei apuração da responsabilidade pela câmera de bordo do biarticulado curitibano”, escreveu o prefeito. “Margarita e eu estamos desolados, mas o SUS curitibano foi ágil e eficiente”, acrescentou.

Segundo a Guarda Municipal (GM), o motorista do ônibus da região metropolitana relatou ter sofrido um mal súbito ao volante.

Família busca ajuda para Tereza

Familiares da passageira que teve o pé amputado afirmaram que ela estava a caminho do trabalho quando houve a colisão. Socorrida em estado grave, foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador e recebeu alta dias depois. “Com a amputação, ela não pode mais trabalhar e tem tido acompanhamento médico e psicológico. Tem um filho adolescente e dependia do emprego para levar o sustento para casa”, disse a sobrinha da mulher.

De acordo com a família, o dinheiro arrecadado auxiliará na compra da prótese e demais despesas, como medicamentos, por exemplo.

Advogado afirma que Tereza ainda está em recuperação

À Banda B, o advogado que representa Tereza afirmou que ela “ainda se encontra em fase de recuperação”. Segundo ele, os pontos do procedimento cirúrgico ainda não foram retirados, e as sequelas provocadas pela amputação não foram totalmente classificadas até o momento. Questionado se ela irá acionar o DPVAT, seguro que indeniza vítimas de acidente de trânsito, Celso Saldanha afirmou que sim.

De acordo com ele, a vítima do acidente ainda não foi ouvida pela Polícia Civil, que informou no último dia 11 ter aberto um inquérito para apurar as possíveis responsabilidades sobre o caso.

Empresas envolvidas se manifestam sobre o acidente

Procurada pela Banda B, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp) e a Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (antiga Comec) optaram por encaminhar a mesma nota, um comunicado redigido pela assessoria da empresa Leblon Transporte de Passageiros (leia mais abaixo).

A Urbs (Urbanização de Curitiba), responsável pelo ônibus biarticulado envolvido no acidente, alegou que “notificou a Amep para prestar esclarecimentos sobre as condições de treinamento dos motoristas da região metropolitana, bem como do apoio, que vêm sendo prestado às vítimas desde o acidente”. A empresa também diz ter prestado apoio “às vítimas e disponibilizou um ônibus, que foi deslocado de outra linha urbana, para fazer o transporte dos feridos até os hospitais”.

Já a Leblon disse lamentar o ocorrido e se solidarizou com Tereza. A empresa declarou ter procurado o Hospital do Trabalhador a fim de “prestar assistência direta” a ela. A Leblon confirmou o contato realizado com o advogado e disse estar “à disposição para cooperar em todas as fases necessárias”.

