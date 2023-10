Aumento expressivo: Eleições do Conselho Tutelar em Curitiba registram crescimento de 58% no número de votantes.

Aumenta o número de eleitores nas eleições do Conselho Tutelar em Curitiba

O número de pessoas que votaram nas eleições do Conselho Tutelar em Curitiba teve um crescimento significativo. No último domingo (1), foram registrados 39.879 eleitores que escolheram os conselheiros tutelares para a gestão 2024-2027. Esse número representa um aumento de 58% em relação à eleição anterior, realizada em 2019, quando houve a participação de 25.192 eleitores.

Vale ressaltar que nas eleições de 2019, as pessoas precisaram votar em duas ocasiões devido ao cancelamento e reagendamento do pleito em seis regionais. Mesmo assim, o aumento no número de eleitores neste ano foi de 6,87%, totalizando 90.930 novos eleitores aptos a votar, de um total de pouco mais de 1,4 milhão de pessoas. As regionais que registraram o maior crescimento foram Matriz e Boa Vista.

Aumento expressivo nas regionais Matriz e Boa Vista

A Regional Matriz, que engloba 18 bairros, teve um aumento de 7.274 novos eleitores neste pleito, o que representa um aumento de 167% em relação a 2019. Além disso, foram registrados 3.258 votos a mais. Já na Regional Boa Vista, o aumento de eleitores aptos foi de 16.247, com 2.524 votos a mais, representando um aumento de 114%.

Principais regionais com maior participação de eleitores

A regional Tatuquara foi a que teve o maior número de participações, com 2.606 eleitores, representando 4,25% das pessoas aptas a votar na região. Em segundo lugar, ficou o Bairro Novo, com 4.182 eleitores, o que representa 4,10% dos eleitores aptos. O ranking também inclui as regionais Cajuru, CIC, Santa Felicidade, Matriz, Pinheirinho, Boa Vista, Boqueirão e Portão.

Fonte: paranaportal.uol.com.br