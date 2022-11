Hoje o papo é com você MULHER e vou contar algo que aconteceu comigo. Eu sempre fui ativa, tanto no profissional, quanto no pessoal, trabalho, encontros com amigos e família, academia, até 1 mês antes do parto eu estava trabalhando e treinando. Depois do nascimento da minha filha, mesmo tentando eu tive que aprender a desacelerar. Sim a maternidade tomou muito meu tempo, tive que adaptar toda a minha rotina, e minha vida virou, casa – trabalho – casa, alguém se identifica?

O problema disso tudo é que eu parei! E usei a maternidade como desculpa para não me movimentar, claro, criança precisa do comprometimento materno (eu defendo isso, e sei que nem todas as mamães tem a ajuda de que necessitam e isso pode dificultar) mas a gente acostuma tanto a não fazer além do que estamos acostumados que adivinhem só, o CORPO PARA e a MENTE PARA. E isso não é bom!

A gente se torna uma pessoa sem conteúdo, reclamona, que briga por tudo, que nada tá bom, tudo dói. Dói o corpo, dói a alma, dói o coração! E as pessoas ao nosso redor acabam se afastando, ao invés de entender o que estamos passando e que realmente o que estamos precisando é retomar a nossa vida de volta.

Sim! Nós precisamos cuidar da gente também, não é porque nos tornamos mães, que deixamos de ser mulheres, de ter vontades, desejos. E o que estou falando aqui não é somente sobre fazer as unhas, cabelo, maquiagem, roupa. Estou falando EXCLUSIVAMENTE sobre manter a cabeça ativa!

Está cansada das tarefas de casa? De sempre fazer a mesma coisa pros filhos e pro marido? Está com dificuldade para emagrecer? Sente cansaço e dores pelo corpo com frequência? Nem você se aguenta as vezes? A dica é MOVIMENTE-SE!!!

O que você precisa é fazer uma atividade que descanse sua cabeça, e consequentemente ative seu corpo, de um momento seu, que não pense em nada e nem ninguém. Com o simples objetivo de deixar os pensamentos livres.

Durante todo esse tempo o que eu mais fiz foi me vitimizar e me lamentar de toda essa situação, mas eu decidi tomar as rédias da minha vida de volta! E resolvi Jogar Vôlei!

Porque o movimento? Porque quando nos exercitamos, são liberados no nosso organismo hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar, felicidade, relaxamento e por consequência estimulam a queima de gordura e fortalece o crescimento dos tecidos e da fibra muscular. São eles: Endorfina, Serotonina, Adrenalina, Somatotrofina e Cortisol.

O que quero dizer com tudo isso é SAI DO SOFÁ! MOVIMENTE-SE!!!

Não se trata somente de emagrecer e ter um corpo saudável e bonito pro verão, se trata de, se você está emocionalmente e psicologicamente saudável, tudo o que está ao seu redor e os propósitos e objetivos que você quer se tornam mais fáceis!

Não precisa ser vôlei, eu busquei uma atividade que tivesse fora da minha rotina, somente com a intenção de MOVIMENTO, mas faça alguma coisa que você se sinta bem em fazer, deixe a preguiça e a lamentação de lado, assuma um compromisso com você mesma, pode ser uma academia, caminhada, passeio com o cachorro, uma vez por semana, por uma hora, mas faça, é assim que você vai começar a recuperar a sua autoestima, voltar a gostar de si mesma e aí recuperar tudo aquilo que vem deixando pelo caminho, se olhar no espelho e sentir-se mais bonita, melhorar o relacionamento com as pessoas que ama e aumentar o ânimo para retomar o controle do seu corpo.