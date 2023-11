“Motorista sem cinto de segurança se fere gravemente em colisão com carro de idosos em Curitiba”

Motorista fica ferido ao bater contra carro de idosos em Curitiba

No bairro Sítio Cercado, em Curitiba (PR), um acidente de trânsito deixou um motorista ferido. O condutor envolvido na colisão não estava utilizando cinto de segurança, o que agravou os danos causados pelo impacto.

Detalhes do acidente

A colisão ocorreu entre o veículo do motorista imprudente e um carro ocupado por idosos. O acidente resultou em danos materiais significativos em ambos os veículos, além de deixar o motorista ferido.

Importância do uso do cinto de segurança

O uso do cinto de segurança é fundamental para garantir a segurança dos ocupantes de um veículo. Em caso de colisões, o cinto reduz o impacto do corpo contra as partes internas do automóvel, minimizando as chances de lesões graves ou fatais.

Consequências do acidente

O motorista imprudente, por não utilizar o cinto de segurança, sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado para atendimento médico. Já os idosos que estavam no outro veículo envolvido no acidente, felizmente, não sofreram ferimentos graves.

