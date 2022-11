Liceu de Ofícios Criativos: universitários orientam microempreendedores

Uma parceria entre o Liceu de Ofícios Criativos e a Universidade Positivo está auxiliando microempreendedores do setor criativo com soluções para alavancar os negócios dentro da academia.

O programa Desenvolvimento de Modelos de Negócios para Microempreendedores, orientado pela professora da Business School Fernanda Albanaz, faz parte da categoria Empreendedor da extensão curricular para desenvolvimento tecnológico, socioeconômico e ambiental em colaboração com o setor produtivo da Universidade Positivo.

“Muitas vezes os alunos constroem conhecimento nas disciplinas, mas não conseguem visualizar no mercado de trabalho, e essa é uma oportunidade de fazer essa aproximação da comunidade acadêmica com o mercado”, salienta Fernanda.

Nesta terceira edição, participaram 200 alunos, que foram distribuídos em 4 turmas e mentoraram 16 microempreendedores, durante todo o segundo semestre. Para aumentar a competitividade e expandir o processo criativo, cada microempresário foi atendido por duas equipes, recebendo ao final do processo, visões diferentes para solucionar os mesmos problemas.

Modelos de negócios

A proposta é construir soluções para modelos de negócios. Nesse sentido, os estudantes realizam, primeiramente, uma análise dos microempreendimentos parceiros. Em um segundo momento, formulam estratégias que possam contribuir para a melhoria desses pequenos negócios.

Os modelos de negócios desenvolvidos pelos estudantes são pautados pelos preceitos do desenvolvimento sustentável e, sempre que possível, buscam integralizar os conteúdos estudados e as competências desenvolvidas pelos estudantes em seus respectivos cursos de graduação.

O desenvolvimento dos modelos de negócios possibilita aos microempreendedores parceiros o planejamento da sua empresa de forma pouco burocrática, de modo que é possível ter uma visão geral de todas as áreas do empreendimento.

Os microempresários Claudia Ripka e Hélio Braday, do Atelier Divino Talento (@atelierdivinotalento), ficaram bastante satisfeitos com os resultados apresentados pelos grupos e passaram a visualizar novas possibilidades para o negócio que oferece produtos de decoração para quartos infantis.

“Nós como empreendedores gostaríamos de agradecer a imensa dedicação da equipe de alunos da Positivo, dando ênfase a todas as oportunidades que nos foram mostradas, seja para divulgação, organização e financeiro”, comemora Claudia.

Visão multidisciplinar

Como o programa é de extensão, a professora responsável explica que as turmas são formadas por alunos de diversos cursos e áreas, como engenharias, administração, enfermagem, direito. A estratégia é aumentar as relações interpessoais e ampliar a comunicação entre os saberes.

Yuri Hernandes de Oliveira, aluno do 8º período de Administração, conta que a equipe da qual fez parte atendeu uma professora de idiomas que queria reforçar o marketing, alavancando o negócio para 2023.

“Nossa equipe focou a gestão de marketing e criamos ações para prospectar novos clientes. Foi uma experiência envolvente. É um desafio trabalhar com colegas de outros cursos, mas acaba sendo enriquecedor quando a gente sai das ‘panelinhas’”, concluiu.

Quem também estava animada com a conclusão dos trabalhos era Larissa Kozak, aluna do 4º período de Ciências Contábeis. A equipe dela assessorou uma microempresária a alavancar as vendas de lenços.

“Nós conseguimos avaliar as dificuldades da nossa empreendedora e traçamos estratégias para que ela consiga atingir o objetivo, que envolvia atrair mais clientes e ampliar as vendas”, comemora.