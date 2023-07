Jogos da Seleção Brasileira na Copa Do Mundo Feminina

A Prefeitura de Curitiba publicou, nesta quinta-feira (20/7), o Decreto nº 1.230 que define o horário de funcionamento das repartições municipais nos dias úteis em que a Seleção Brasileira Feminina de Futebol estará em campo na Copa do Mundo Fifa 2023.

Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente, com equipes organizadas em escala, sem que haja prejuízo ao atendimento à população. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores até o dia 30 de setembro de 2023.

O torneio, disputado na Austrália e na Nova Zelândia, começou nesta quinta e vai até 20 de agosto. Conforme o decreto, nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira Feminina começarem até as 7h30, o expediente da estrutura municipal terá início às 10h30. Nos dias de jogos com início até as 8h, a jornada dos servidores iniciará às 11h.

Nesta primeira fase da competição, a Seleção Brasileira Feminina terá dois jogos em dias úteis, em que o funcionamento da estrutura da Prefeitura de Curitiba será em horários distintos.

Isso valerá para o jogo de estreia das Meninas do Brasil, às 8h da próxima segunda-feira (24/7), contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, em Adelaide, quando o expediente nos órgãos municipais terá início às 11h. E também na quarta-feira (2/8), no confronto da equipe brasileira com a Jamaica, marcado para as 7h, no estádio Melbourne Rectangular, quando o expediente na Prefeitura começará às 10h30.

A outra partida da Seleção Brasileira nesta fase será no sábado (29/7), às 7h, contra a equipe da França.

