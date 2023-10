Governo do Estado investe 20 milhões de reais na pavimentação de vias urbanas de Curitiba

Governo do Estado repassará 20 milhões de reais para pavimentação de vias urbanas em Curitiba

O Governo do Estado do Paraná firmou convênios com a Prefeitura de Curitiba para destinar 20 milhões de reais para a pavimentação de vias urbanas na capital paranaense. A assinatura dos convênios ocorreu no Palácio Iguaçu, nesta quinta-feira, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do prefeito Rafael Greca.

Investimento e contrapartida

O projeto prevê um investimento total de 29 milhões e 300 mil reais, sendo 20 milhões do Governo do Estado e uma contrapartida de nove milhões e 300 mil reais da Prefeitura de Curitiba. Com esse valor, serão pavimentados mais de 40 mil metros quadrados de vias, totalizando mais de seis quilômetros de extensão.

Benefícios para os bairros

A maior parte da nova infraestrutura será instalada nos bairros Tatuquara, Campo de Santana e Umbará, que fazem parte da regional do Bairro Novo. O restante será distribuído entre as vias do Butiatuvinha, na região de Santa Felicidade, e do bairro São Miguel, vinculado à regional da CIC.

Escopo do projeto

O projeto abrange diversos serviços, como obras preliminares, terraplanagem, construção de meio-fio e sarjeta, pavimentação, sinalização, drenagem de águas pluviais e serviços de urbanização. Essas ações visam melhorar a infraestrutura das vias e proporcionar mais qualidade de vida para os moradores.

Declarações dos envolvidos

O governador Ratinho Junior ressaltou que esse investimento faz parte de um grande projeto do Governo do Estado, que busca pavimentar todas as ruas do Paraná.

O prefeito Rafael Greca afirmou que o objetivo da prefeitura é eliminar completamente as ruas de saibro na planta urbana.

O secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, destacou os benefícios da pavimentação para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da região.

Confira as vias que serão pavimentadas

Fonte: www.aen.pr.gov.br