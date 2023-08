Equipe Ginástica Artística Paranaense se destaca mais uma vez

Participando com 5 atletas no Campeonato Paranaense, a Equipe GAP – Ginástica Artística Paranaense- voltou realizada com os resultados obtidos pelos atletas que foram nos representar e conquistam alguns belos pódiuns.

O destaque maior ficou para os resultados obtidos por Douglas Bueno que consagrou-se bicampeão paranaense de Ginástica Artística.

Caroline e a Jady também fizeram bonito e mostraram que o salto elas dominam. No fim, todas as meninas deram o melhor de si conquistando a medalha de prata por equipe. Na verdade uma equipe unida, e isso fez toda a diferença no final.

Parabéns pelo empenho de todos, treinadores e responsáveis pelo acompanhamento deste belo trabalho.Parabéns Alana e Geovana pela garra de vocês!

Resultados da equipe GAP