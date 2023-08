Furacão não funciona na altitude

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Mais um jogo em La Paz e a equipe rubro negra não consegue vencer um time Boliviano na altitude.

O Athletico começou bem o jogo e logo aos 10 minutos Erick abriu o placar para o rubro negro, porém a vantagem não durou muito tempo, após um novo ataque do Athletico a equipe do Bolivar roubou a bola em sua grande área e no contra ataque empatou o jogo aos 13 minutos com Ronnie Fernández, o furacão não conseguiu chegar mais com perigo ao gol do Bolivar e aos 27 minutos Bejarano marcou o gol da virada e o primeiro tempo terminou 2 x 1 pro time da casa.

No segundo tempo o técnico (interino) Wesley Carvalho mudou o esquema tático para 3 zagueiros e conseguiu segurar o 2 x 1 até os 31 da etapa complementar quando Ronnie Fernández liquidou a fatura em 3 x 1 e deixou a equipe da Bolivia com vantagem para o jogo da volta na Ligga Arena, o Bolivar pode perder por 1 gol de diferença que se classifica para próxima fase da Libertadores, com placar de 2 gols de diferença para o Athletico o jogo vai para os pênaltis, 3 gols ou mais a favor do Athletico o mesmo se classifica direto.

Teremos um grande jogo na Ligga Arena no dia 8 terça feira as 21 horas para decisão de quem segue para próxima fase da competição.

O próximo desafio do Furacão será contra o Santos fora de casa em 05/08 pelo Campeonato Brasileiro as 16:00

FICHA TÉCNICA

COPA LIBERTADORES

Oitavas de final – Jogo de ida

BOLÍVAR 3×1 ATHLETICO

Bolívar

Lampe; Bentaberry, Ferreyra e Sagredo; Bejarano (Villaroel), Justiniano, Villamil e Patito Fernández (Uzeda); Bruno Sávio, Francisco da Costa (Algaranaz) e Ronnie Fernández.

Técnico: Beñat San José

Athletico

Bento; Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Kaique Rocha e Esquivel; Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Vidal (Vitor Bueno); Thiago Andrade (Cacá), Canobbio e Vitor Roque (Pablo).

Técnico: Wesley Carvalho (interino)

Local: Hernando Siles (La Paz)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Byron Romeo (EQU) e Christian Lescano (EQU)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Gols: Erick 10, Ronnie Fernández 13 e Bejarano 27 do 1º; Ronnie Fernández 31 do 2º

Cartão amarelo: Villamil (BOL)