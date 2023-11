“Equipe da Rotam flagra assassinato em Curitiba durante patrulha”

Equipe da Rotam flagra assassinato em Curitiba

Noite desta terça-feira (31), em Curitiba, uma equipe da Rotam, do 13º Batalhão de Polícia Militar do Paraná, presenciou um assassinato durante uma patrulha na rua Harry Carlos Wekerlin, no bairro Sítio Cercado. Um indivíduo disparou contra uma vítima na presença dos agentes.

A equipe policial tentou abordar o suspeito, porém, ele disparou contra a viatura. “Esse cidadão entrou em confronto com a equipe da polícia do 13º BPM, foi neutralizado e infelizmente entrou em óbito. O Siate chegou, a vítima estava com sinais vitais, mas infelizmente também entrou em óbito”, comentou o sargento J. Ferraz.

Os dois homens em óbito tinham aproximadamente 30 anos. Moradores relataram aos policiais que houve uma discussão no local antes do ocorrido.

Data e horário do ocorrido

O assassinato ocorreu em 1 nov 2023, às 10h34.

Fonte: Polícia Militar do Paraná

Palavras-chave: Polícia Militar do Paraná, Segurança, Curitiba

Por Guilherme Becker

