Enfim a vitória no Brasileirão 2023

Reportagem: Rodrigo Monteiro

E na 13° rodada do brasileirão 2023 enfim saiu a vitória do Coritiba, após uma reformulação na comissão técnica com a demissão do então técnico Antonio Carlos Zago e sua comissão o Coritiba deixou como técnico interino Thiago Kosloski que já era da casa, essa mudança surtiu efeito e o clima dentro do clube melhorou, ainda mais com a primeira vitória nesse campeonato o que deixa o clube e seu torcedor mais animado para o decorrer da competição, mesmo permanecendo na ultima posição da tabela com 7 pontos essa vitória resgata o espirito de equipe do time alvi verde.

Com Gol de Alef Manga aos 27 minutos do primeiro tempo (um belo gol) que passou por validação do VAR abrindo o placar na Serrinha, na sequência Kuscevik ampliou o placar para 2×0 finalizando assim o primeiro tempo da partida.

Na segunda etapa de partida o Coxa conseguiu segurar o resultado até os 23 minutos, Dodô fez o gol de honra do Goias, a equipe esmeraldina buscou o empate, porém não conseguiu passar pelo goleiro Gabriel.

O próximo jogo do Coritiba será contra o América-MG no Couto Pereira no sábado dia 08/07 as 18 horas e 30 minutos.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1×2 CORITIBA

Data e horário: 3 de julho de 2023, às 20h (de Brasília)

13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Árbitro: Dênis da Silva Ribeiro Serafim (AL) Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Thiaggo Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Matheus Bianqui, Andrey, Diogo Batista, Gabriel, Thiago Dombroski, Robson, Rodrigo Pinho, Thiago Kosloski, Luan Polli (CTB); Zé Ricardo, Bruno Melo, Alesson, Maguinho (GOI)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Alef Manga (CTB), aos 27 min do 1° tempo; Kuscevic (CTB), aos 42 min do 1° tempo; Dodô (GOI), aos 23 min do 2° tempo

GOIÁS:

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira (Morelli), Guilherme Marques (Apodi) e Alesson (Palacios); Matheusinho (Dodô) e Matheus Peixoto (Philippe Costa).

Técnico: Armando Evangelista.

CORITIBA:

Gabriel; Diogo Batista (Marcos Vinícius), Kuscevic, Thiago Dombroski (Henrique) e Jamerson; Matheus Bianqui, Andrey e Marcelino Moreno (Boschilia); Robson, Zé Roberto (Rodrigo Pinho) e Alef Manga (Kaio César).

Técnico: Thiago Kosloski