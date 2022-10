Emagreça para o verão

O verão está chegando e é nesta hora que começamos a ver os quilinhos extras que ganhamos com as comidas calóricas do inverno. E quem não pensa em estar com o corpo sarado e bonito para poder mostrar a barriguinha, as pernas e o bumbum sem peso na consciência! Perder os quilinhos extras é o desejo de muitas pessoas, à vontade de emagrecer é tanta que acabamos cometendo muitos erros buscando a boa forma e é aí que mora o perigo!

Com o verão chegando, chegam também muitas informações de dietas que prometem a perda drástica de peso em pouco tempo, mostram modelos magérrimas, com o corpo magnífico que deixam até nós mulheres de boca aberta, e quem não se empolga?

Tome cuidado! Dietas milagrosas muitas vezes são restritas em vários nutrientes, como proteínas e carboidratos, por exemplo, que são muito importantes para o nosso organismo e que vão fazer falta depois, podendo causar sérios riscos pra você, sem contar que com a falta desses nutrientes o organismo entende que está sem energia e tende a armazenar calorias em forma de gordura, é por isso que muitas pessoas depois que param a dieta tendem a engordar em dobro. Sem contar que dependendo do que você come pode estar caindo em uma armadilha. Como a salada, por exemplo, que é uma aliada para quem quer emagrecer, porém se mal preparada pode até engordar, depende do tipo de verdura que utiliza, a quantidade e os ingredientes extras que são colocados na mistura como os queijos, os molhos prontos, batatas, bacon, massas, se tornando uma bomba calórica, podendo engordar mais que um prato de comida. Até as frutas que são importantes para o nosso organismo podem prejudicar se não cuidadosamente escolhidas e se consumidas em grande quantidade.

Preste muita atenção na procedência da dieta e entenda, cada pessoa é única, cada organismo é diferente, então cada dieta deve ser individual e específica para cada pessoa.

O segredo é comer na hora certa, na quantidade certa e o alimento adequado para o momento, não substituir as refeições por outros alimentos, não existe alimento que não seja saudável, não é errado comer um sanduíche de vez em quando, o problema é substituir, por exemplo, um almoço que é uma refeição que deve ser completa em nutrientes por um cachorro quente, ou preferir só tomar suco de laranja no lugar do jantar, existe o momento de cada refeição e esta deve ser feita de forma correta.

Está mais do que na hora de buscar a boa forma, porém temos que ter um corpo saudável o ano todo, não comer de tudo no inverno porque a roupa esconde e se maltratar no verão vivendo de dietas, desta forma você nunca vai se livrar do efeito sanfona, das estrias, da barriguinha e da celulite.

Então procure um profissional que possa te orientar corretamente para perder peso de forma correta e saudável, e não esqueça, a atividade física também é uma grande aliada da saúde e boa forma, mas também com orientação correta.

Vai, ainda dá tempo!!!

Agende sua consulta: (41) 98408-9428 (Whatsapp)