“Descubra a cultura afro-brasileira no evento Pretinhosidade no Capão Raso: Praça de alimentação aberta das 9h às 21h até 25 de novembro!”

Evento de gastronomia no Capão Raso

A Praça de Alimentação do Capão Raso está com uma programação especial para os amantes da gastronomia. O evento, que começou no dia 15 de novembro, vai até o dia 25 do mesmo mês.

Horário de funcionamento

A Praça de Alimentação estará aberta das 9h às 21h, todos os dias, durante o período do evento. É uma ótima oportunidade para experimentar diferentes sabores e conhecer novos pratos.

Destaque para o Bloco Afro Pretinhosidade

Uma das atrações do evento é o Bloco Afro Pretinhosidade, liderado pela talentosa Aline Reis. Com sua voz poderosa, ela encanta o público com suas músicas cheias de ritmo e representatividade.

O Bloco Afro Pretinhosidade é um importante símbolo da cultura negra e promove a valorização da identidade afro-brasileira. Não deixe de conferir essa apresentação incrível!

Fonte: www.plural.jor.br