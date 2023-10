“Defesa Civil se prepara para grande volume de chuvas em Curitiba”

Defesa Civil realiza trabalhos preventivos junto ao Ribeirão dos Padilhas, no Xaxim

No dia 6 de outubro, o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, esteve presente nas margens do Córrego Jardim Esmeralda, um afluente do Ribeirão dos Padilhas, no bairro Xaxim. O objetivo era acompanhar os esforços da Defesa Civil em preparação para um fim de semana com previsão de grande volume de chuvas em Curitiba.

A ação teve como foco orientar os moradores e adotar medidas preventivas após dois dias de intensas chuvas que resultaram em mais de 100 mm de precipitação na cidade. Com as previsões indicando a possibilidade de volumes ainda maiores no fim de semana, o prefeito em exercício estabeleceu como prioridade acompanhar os trabalhos de perto.

“Nossas equipes estão preparadas para orientar e atender a população em caso de necessidade. Pedimos às pessoas que fiquem alertas e sigam as orientações da Defesa Civil e nos acionem pelos canais 156 da Prefeitura, 153 da Guarda Municipal e 199 da Defesa Civil”, afirmou Eduardo Pimentel.

O prefeito em exercício também ressaltou o trabalho preventivo realizado em toda a cidade, mencionando as obras de macrodrenagem efetuadas no bairro Xaxim. Essas intervenções têm sido fundamentais para evitar alagamentos e garantir a segurança das comunidades afetadas pelas chuvas.

Diálogo constante com a comunidade

O coordenador da Defesa Civil, Nelson Ribeiro, destacou a importância do diálogo constante com a comunidade em situações de emergência. Ele enfatizou a necessidade de treinar grupos nos bairros para atuarem como agentes do órgão. “Essas pessoas conhecem melhor do que ninguém a região e a dinâmica da comunidade”, ressaltou o coordenador.

O Ribeirão dos Padilhas percorre diversos bairros, como Alto Boqueirão, Pinheirinho, Sítio Cercado, Bairro Novo e Ganchinho, até desaguar no Rio Iguaçu.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br