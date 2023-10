“Temporal causa alagamentos e queda de granizo em Curitiba: Alerta de fortes chuvas no Paraná”

Chuva forte e granizo atingem Curitiba

No início da tarde deste sábado (7), a cidade de Curitiba foi atingida por uma forte chuva acompanhada de granizo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o volume de água registrado desde o início do temporal, por volta de 13h45, foi de 34,2 milímetros.

O meteorologista Samuel Braun explicou o fenômeno, que também resultou em rajadas de vento de até 31,3 quilômetros por hora. A região do bairro Rebouças foi uma das mais afetadas, com ponto de alagamento na altura da Rua Brasílio Itiberê com a Rua 24 de Maio. A Defesa Civil registrou 15 solicitações por queda de galhos e árvores.

Além do bairro Rebouças, outros bairros como Alto Boqueirão, Sítio Cercado, Lindoia, São Francisco e Capão Raso também sofreram com inundações. Equipes da Defesa Civil forneceram lonas para telhados nos bairros Xaxim, Parolin, Guabirotuba e Boa Vista. Felizmente, não houve registro de feridos, mas a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros permanecem em alerta.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para todo o estado do Paraná, informando sobre a possibilidade de fortes chuvas, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora e queda de granizo. O alerta também menciona o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Diante disso, a população deve tomar algumas precauções, como evitar se abrigar embaixo de árvores ou torres de transmissão durante rajadas de vento, devido ao risco de raios. Além disso, é recomendado desligar aparelhos elétricos. Em caso de emergência, os contatos da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193) estão disponíveis.

Fonte: cbncuritiba.com.br