De virada, Athletico perde para o Flamengo por 2 a 1, pela partida de ida das quartas na Copa do Brasil

Reportagem: Fernando Plantes

De virada, o Furacão perdeu para o Flamengo por 2 a 1 nesta quarta-feira (5), no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Canobbio abriu o placar no primeiro tempo, mas Pedro e Bruno Henrique viraram para o rubro-negro carioca na etapa final.

Com o resultado, o Furacão precisará de uma vitória por dois gols de diferença para avançar direto. Vitórias por um gol de diferença, levam a decisão aos pênaltis. Empate classifica o Flamengo.

Com Madson e Lucas Esquivel, estreante, como novidades na escalação nas laterais, o Athletico tinha uma estratégia clara de não sofrer com as bolas aéreas e marcar com intensidade. Foi assim ao longo do primeiro tempo. O Flamengo foi amplamente superior na posse de bola, mas não teve grandes chances.

A melhor chance do mengão foi em uma cobrança de falta de Arrascaeta, que passou rente à trave defendida pelo goleiro Bento. O Furacão, por sua vez, foi eficiente e na única oportunidade, abriu o placar. Logo aos seis minutos, Vitor Roque brigou com a marcação, a bola sobrou para Canobbio entrar na área e bater na saída do goleiro Matheus Cunha, 1. O gol fez o time de Wesley Carvalho recuar e segurar as investidas do Flamengo.

No segundo tempo, o time carioca voltou ainda mais agressivo. Bento fez a primeira boa defesa em chute de Arrascaeta. Aos sete minutos, Madson se atrapalhou na área, tentou cortar, mas chutou a perna do camisa 14 do Flamengo. O árbitro de vídeo avisou para a revisão do pênalti, e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza assinalou. O atacante Pedro deixou tudo igual.

Bruno Henrique, que havia acabado de entrar, virou a partida aos 24 minutos. Após cobrança de falta de Arrascaeta (o melhor em campo), o atacante mandou para o gol de cabeça. O Athletico tentou igualar o placar, mas assustou apenas em bolas paradas, que não levaram grande perigo ao gol de Matheus Cunha.

Antes de encarar o time carioca no jogo de volta na Ligga Arena, o furacão viaja até Fortaleza onde enfrenta o tricolor cearense no Domingo (9), ás 18:30 horas no Castelão.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil – Quartas de final – ida

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

Público: 60.996 pagantes/ 66.505 total

Renda: R$ 5.648.942,50

Flamengo 2×1 Athletico

Flamengo:

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (Bruno Henrique), Gerson e Everton Ribeiro (Luiz Araújo); Arrascaeta (Thiago Maia) e Pedro.

Técnico: Jorge Sampaoli.

Athletico:

Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Madson (Khellven), Erick (Léo Cittadini), Fernandinho, Vitor Bueno (Christian) e Lucas Esquivel; Canobbio (Cuello) e Vitor Roque (Thiago Andrade).

Técnico: Wesley Carvalho.

Gols: Canobbio, aos 6′ do 1ºT (CAP); Pedro, aos 8′, e Bruno Henrique, aos 24′, do 2º T (FLA).

Cartões amarelos: Pulgar, Wesley (FLA); Bento, Thiago Andrade (CAP).

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS).

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).