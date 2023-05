Curitiba participa do dia de mobilização pelo glaucoma com mutirão de exames

A Secretaria Municipal da Saúde participa neste sábado (20/5) do dia de mobilização 24 horas pelo Glaucoma com um mutirão de exames oftalmológicos preventivos. Cerca de 200 pacientes atendidos pelo SUS Curitiba que aguardavam consulta com oftalmologista e que têm maior risco para a doença serão atendidos, a partir das 8h, no Hospital da Visão (Oftalmoclínica), Hospital de Olhos do Paraná e na Santa Casa.

A campanha alerta para a prevenção da maior causa de cegueira evitável do mundo.

“A prevenção e o diagnóstico precoce são sempre a melhor alternativa para evitar doenças sérias, como o glaucoma”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella. Segundo ela, a oportunidade de concentrar a oferta de exames preventivos em um mesmo dia facilita a vida tanto de pacientes como dos prestadores de serviços.

Convocados

Os pacientes que serão atendidos foram chamados pelas equipes das unidades de saúde e vão receber a guia de atendimento por mensagem do Aplicativo Saúde Já Curitiba. A guia do exame recebida não precisa ser impressa. Basta apresentar o documento no próprio aplicativo.

No mutirão, eles passarão pela verificação da pressão intraocular (PIO), condição muitas vezes negligenciada, mas que pode ser determinante na saúde dos olhos. Caso haja diagnóstico positivo para a doença, serão acolhidos pela equipe hospitalar que realizou o exame e encaminhados imediatamente para o tratamento.

A Sociedade Brasileira de Glaucoma recomenda que o exame PIO seja feito por oftalmologistas periodicamente para diagnosticar a doença precocemente.

Glaucoma

O glaucoma é uma doença crônica que afeta o nervo óptico, ou seja, a estrutura responsável por permitir o cérebro reconhecer as formas e cores. A pressão intraocular elevada machuca o nervo óptico progressivamente, não sendo possível recuperar as partes lesadas. Assim, o glaucoma não tratado corretamente pode levar à perda permanente da visão.

Estudos estimam que de 1 a 2% da população mundial convivem com o glaucoma. As projeções são de que 111,8 milhões de pessoas podem sofrer com a doença até 2040.

Os especialistas alertam que essa doença é a principal causa de cegueira evitável no mundo, sendo assintomática nas fases iniciais. Sem diagnóstico e tratamento precoces, ela pode progredir durante o passar dos anos até o surgimento dos primeiros sintomas.

Campanha

O 24 Horas pelo Glaucoma acontece tradicionalmente em maio em virtude do Dia Internacional do Combate à doença, celebrado no dia 26 desse mês.

A Prefeitura de Curitiba aderiu à campanha nacional e, entre os dias 21 e 31 de maio, vai iluminar de verde vários monumentos da cidade: a Estufa do Jardim Botânico, a Casa da Praça do Japão, a Praça 29 de Março (Monumento Chafariz) e a Praça 19 de Dezembro (Obelisco).

A campanha é promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) e pela Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG). O dia de mobilização também terá, pelo canal do Youtube da entidade, a participação de médicos oftalmologistas, celebridades e pacientes que convivem com a doença.