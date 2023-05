Mais uma virada do Furacão na arena da baixada

Athletico e Botafogo iniciaram o duelo pela continuidade na Copa do Brasil 2023 ontem a noite em Curitiba na arena da baixada, no primeiro jogo do mata – mata o Athletico venceu por 3×2 e tem a vantagem do empate no jogo de volta no Rio de Janeiro em 31 de maio.

O Botafogo abriu 2×0 no primeiro tempo (Tiquinho Soares, aos 38min e Luís Henrique, aos 40min) porém após retorno do intervalo o Furacão voltou com tudo e virou o jogo fazendo 3 gols (Vitor Roque, aos 10min; Vitor Bueno, aos 16min; Fernandinho, aos 36min) em mais uma virada do Athletico esse ano, situação essa que vem chamando a atenção de todos, pois parece que o time se transforma na segunda etapa do jogo e consegue marcar seus gols e definir resultados.

O furacão volta a campo pelo Brasileirão. No sábado, a equipe visita o Red Bull, às 18h30, no Nabi Abi Chedid.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 X 2 BOTAFOGO

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: 17 de maio de 2023 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Fernandinho (Athletico); Gabriel Pires (Botafogo)

GOLS

ATHLETICO-PR: Vitor Roque, aos 10min do segundo tempo; Vitor Bueno, aos 16min do segundo tempo; Fernandinho, aos 36min do segundo tempo

BOTAFOGO: Tiquinho Soares, aos 38min do primeiro tempo; Luís Henrique, aos 40min do primeiro tempo

ATHLETICO-PR:

Bento, Khellven (Madson), Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Erick (Alex Santana), Fernandinho e Christian (Vitor Bueno); Canobbio (Cuello), Vitor Roque e Pablo (Willian Bigode)

Técnico: Paulo Turra

BOTAFOGO:

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Lucas Fernandes (Eduardo, 14/2°T) e Gabriel Pires (Marlon Freitas, 14/2°T); Júnior Santos, Luis Henrique (Victor Sá, 14/2°T) e Tiquinho Soares.

Técnico: Luís Castro