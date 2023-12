Curitiba investe em ônibus elétricos para frota de transporte da cidade

Notícias de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba aprova projeto de lei para aquisição de ônibus elétricos



A Prefeitura de Curitiba enviou à Câmara Municipal o projeto de lei que permite a compra dos primeiros 70 ônibus elétricos que serão integrados à frota de transporte da cidade em 2024.

A proposta, encaminhada na sexta-feira, 08 de dezembro, prevê investimento de R$ 317 milhões nos veículos, que serão adquiridos pelas empresas com subsídio da Prefeitura, de acordo com o atual contrato de concessão, e permite que os ônibus retornem ao município em 2025, quando se encerra o atual convênio.

A meta é que 33% da frota de ônibus da cidade seja zero emissões até 2030, percentual que deve evoluir para 100% até 2050.

Fonte: mobilidadecuritiba.com.br