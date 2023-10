“Curitiba enfrenta chuvas intensas com precipitação acumulada de 94 mm”

<title>Curitiba registra precipitação acumulada de 94 mm</title> <h1>Curitiba registra precipitação acumulada de 94 mm</h1> A cidade de Curitiba registrou uma precipitação acumulada de 94 mm nos últimos dias, de acordo com informações do Simepar. Essa quantidade de chuva representa um volume significativo e pode causar transtornos para a população. A previsão do tempo para Curitiba, conforme o Simepar, indica que ainda há possibilidade de chuvas nos próximos dias. É importante que os moradores estejam atentos e tomem as devidas precauções para evitar problemas relacionados a alagamentos e deslizamentos de terra. <img src="https://gazetadobairro.com.br/curitiba-previsao-tempo" alt="Foto: Reprodução/Simepar"> Em casos de emergência, a Defesa Civil está disponível para atendimento através do telefone 199. É fundamental que a população entre em contato em situações de risco ou necessidade de auxílio. Para mais informações sobre as notícias de Curitiba e região, acesse o site da <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">Gazeta do Bairro</a>. Lá você encontrará conteúdos exclusivos e atualizados sobre diversos assuntos. Fonte da imagem: <a href="https://gazetadobairro.com.br/" target="_blank" rel="noopener">gazetadobairro.com.br</a>

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: ric.com.br