“Prefeitura de Curitiba anuncia melhorias em importantes vias da cidade: Rua Professor Wladir de Jesus, Avenida Iguaçu e Rua Luiz Tramontim”

Ruas de Curitiba: Conheça algumas das principais vias da cidade

A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, possui diversas ruas que são importantes para a mobilidade urbana e para a vida dos moradores. Neste artigo, vamos apresentar três delas: Rua Professor Wladir de Jesus, Avenida Iguaçu e Rua Luiz Tramontim.

Rua Professor Wladir de Jesus – Capão Raso

A Rua Professor Wladir de Jesus está localizada no bairro Capão Raso, uma região bastante movimentada da cidade. Essa rua é conhecida por abrigar diversos comércios, como lojas, restaurantes e supermercados. Além disso, é uma via de acesso para outros bairros e possui uma boa infraestrutura, com calçadas largas e sinalização adequada.

Avenida Iguaçu – Água Verde

A Avenida Iguaçu é uma das principais vias da região do Água Verde, um bairro tradicional de Curitiba. Essa avenida é bastante movimentada e possui uma grande variedade de estabelecimentos comerciais, como bancos, farmácias e lojas. Além disso, é uma via de ligação entre outros bairros e possui uma boa estrutura para o tráfego de veículos e pedestres.

Rua Luiz Tramontim – Campo Comprido

A Rua Luiz Tramontim está localizada no bairro Campo Comprido, uma região residencial de Curitiba. Essa rua é conhecida por ser tranquila e arborizada, proporcionando uma ótima qualidade de vida para os moradores. Além disso, é uma via de acesso para outros pontos da cidade e possui uma boa infraestrutura, com calçadas bem conservadas e iluminação adequada.

A Prefeitura Municipal de Curitiba está constantemente trabalhando na manutenção e melhoria das ruas da cidade, visando proporcionar uma melhor mobilidade urbana para os cidadãos. É importante respeitar as leis de trânsito e contribuir para a preservação dessas vias.

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro, o portal de notícias mais completo da cidade.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte: www.bemparana.com.br