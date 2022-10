Condor Colombo terá cursos gratuitos em unidade móvel do Senai

O Condor de Colombo receberá a partir do dia 14 de setembro a Unidade Móvel do Conhecimento Senai, que oferece cursos gratuitos de panificação e elaboração de salgados em uma carreta especial instalada no estacionamento da loja. As inscrições devem ser feitas pelo QRCODE da imagem ou no site https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WhnwZB22xEavd0I-ogJmko5slRccbhdGuMUqu8JekmBUMThFOURSNldNTzRUUlRBRjdXSkw0UUpHUy4u.

São 10 dias de curso para 40 pessoas, sendo 20 para cada turma. As aulas têm duração de 4 horas por dia e seguem até 27 de setembro.

Já a partir do dia 29 de setembro, a carreta estará no estacionamento do Gigante Atacadista de Colombo, com a abertura de novas turmas.

As vagas são abertas ao público, limitadas a maiores de 16 anos, com preferência aos cadastrados do CadÚnico