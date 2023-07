Ciclone se afasta e frio intenso chega para o Paraná nesta quinta (13); confira a previsão

O frio intenso com vento e chuva causados pelo ciclone extratropical que atingiu o Sul do Brasil começam a perder força na tarde desta quinta-feira (13), com o ingresso de uma massa de ar polar que promete derrubar as temperaturas. Na sexta-feira (14), por exemplo, previsão de mínima de 5°C e máxima de apenas 13°C em Curitiba.

De acordo com o meteorologista Paulo Barbieri, do Sistema Meteorológico Simepar, o eixo da frente fria começa a avançar para o Sudeste do Brasil. Descreveu o metereologista:

“Ainda o tempo permanece instável com chuvas que devem ocorrer principalmente nesta manhã. Uma avanço de uma massa de ar frio faz com que aconteça um grande declínio da temperatura e a noite será gelada em todas as regiões, novamente com ventos fortes e rajadas acima de 70 km/h, o que aumenta a sensação de frio”.

Nesta quinta-feira, a temperatura em Curitiba fica entre 10°C e 19°C.