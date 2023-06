Brasil vence Guiné em amistoso marcado pelo manifesto antirracismo

Reportagem: Fernando Plantes

“Com racismo não tem jogo.” Este foi o lema que moldou o cenário do amistoso deste sábado, a Seleção brasileira venceu Guiné por 4 a 1, no vazio estádio do Espanyol de Barcelona, na Espanha.

Durante o primeiro tempo, o Brasil atuou com um uniforme preto pela primeira vez em sua história. O jogo ainda ficou marcado por manifestação dos jogadores, cartazes da torcida em homenagem ao atacante Vinícius Júnior, que marcou um dos gols, e um caso de racismo contra um amigo do atacante do Real Madrid nas dependências do estádio antes de a bola rolar.

Joelinton, Rodrygo e Éder Militão também balançaram as redes pela seleção canarinho.

Os comandados do técnico Ramon Menezes não apresentaram um futebol bonito e tiveram dificuldade para controlar efetivamente o modesto adversário. Vini Junior, que tinha os holofotes voltados para si e vestindo a camisa 10, fez um jogo discreto. Melhorou a atuação no segundo tempo, com lindas jogadas, contornada pelo gol de pênalti nos minutos finais.

O Brasil volta a atuar na próxima terça-feira (20), em Lisboa, no Estádio José Alvalade, casa do Sporting Portugal, às 16h. O adversário será a grande seleção de Senegal, atual campeã africana, que chegou às oitavas de final da última Copa do Mundo e tem jogadores de elite internacional.

FICHA TÉCNICA

Brasil 4×1 Guiné

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Data: 17/06/2023

Horário: 16h30

Brasil

Éderson; Danilo (Vanderson), éder

Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas;

Casemiro, Joelinton (Bruno Guimarães) e

Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Vini Jr

(Rony), Rodrygo (Malcom) e Richarlison (Pedro)

Técnico: Ramon Menezes.

Guiné

Koné; Conté (Sylla), Sow, Issiaga Sylla e

Diawara; Diakhaby, Moriba (Camara),

Guilavogui (Morlaye), Keita (Cissé);

Kamano (Diaby) e Guirassy (Kanté)

Técnico: Roberto Mancini.

Amarelos: Casemiro e Lucas Paquetá (B);

Sylla (G)

Árbitro: Andris Treismanis (LET)

Assistentes: Haralds Gutermanis (LET) e

Aleksejs Spasennikovs (LET)

VAR: Víctor Garcia (ESP)