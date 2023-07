Botafogo vence o Coritiba e ‘conquista’ 1° turno do Brasileirão

Reportagem: Admilson Leme

O Botafogo, venceu o Coritiba, por 4×1, na tarde deste domingo (30/07), no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro , pela 17° rodada do Brasileirão.

Com a vitória de hoje, o Botafogo conquistou o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão. Com 43 pontos na tabela de classificação, 12 de vantagem para o segundo colocado.

O Botafogo também quebrou o recorde de público presente na história do Estádio Nilton Santos sob a administração do clube, com 43.071 torcedores.

E o artilheiro Tiquinho Soares chegou a 13 gols na competição, 5 gols a mais que Vitor Roque, do Athletico-PR, que tem 8 gols e é o vice-artilheiro do Brasileirão.

O Jogo

Já no início da partida, aos 2 minutos, o Botafogo abriu o placar com Gustavo Sauer com um belo chute de fora da área.

O Coritiba não se abateu e aos 8 minutos, Bruno Gomes viu o goleiro adiantado e deu um toque preciso por cima e marcou um belo gol, deixando tudo igual no placar.

O Coxa se animou e em um contra ataque aos 33 minutos, Robson marcou. Mas o VAR chamou, e o árbitro marcou falta na origem do lance e anulou o gol.

Logo em seguida aos 36 minutos, após cruzamento de Gustavo Sauer, Tiquinho Soares marcou mais um gol na competição.

Já nos acréscimos da primeira etapa Gustavo Sauer marcou o terceiro gol do alvinegro carioca, com assistência de Vitor Sá.

No retorno para a segunda etapa, o Botafogo voltou com a mesma intensidade, e aos 6 minutos, Tiquinho de cabeça após cruzamento de Vitor Sá, marcou o 4 gol na partida afavor dos donos da casa.

Com a vantagem o Botafogo administrou a partida até o fim e o goleiro Gabriel evitou um placar mais elástico.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Guarani, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-America.

Já o Coxa vai receber o Bragantino em casa, no próximo domingo, pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 4 X 1 CORITIBA

Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

BOTAFOGO – Lucas Perri; Di Placido, Philipe Sampaio, Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo Barbosa) e Eduardo (Lucas Fernandes); Tiquinho Soares (Janderson), Gustavo Sauer (Matías Segovia) e Victor Sá (Júnior Santos). Técnico: Bruno Lage.

CORITIBA – Gabriel; Natanael (Diogo Batista), Kuscevic, Henrique e Jamerson; Andrey, Bruno Gomes (Lucas Barbosa), Matheus Bianqui (Fransérgio), Marcelino Moreno e Robson (Garcez); Diogo Oliveira (Edu). Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS – Gustavo Sauer, aos 3 e aos 48, Bruno Gomes, aos 9, Tiquinho Soares, aos 36 minutos do primeiro tempo. Tiquinho Soares, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Natanael, Matheus Bianqui e Robson (Coritiba); Eduardo (Botafogo).

PÚBLICO – 43.071 pagantes.