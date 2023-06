Athletico vence Corinthians na Ligga Arena e se mantem próximo ao G4

Reportagem: Rodrigo Monteiro

Furacão iniciou o jogo com uma formação diferente neste sábado (24), o técnico interino Wesley Carvalho montou o time com 3 zagueiros e não ficou apenas na defesa, essa configuração deixou a equipe pressionando mais o adversário e sufocou muito o Corinthians.



O primeiro tempo foi de domínio da equipe rubro negra e o gol saiu aos 35 minutos com Vitor Roque.

Na segunda etapa o Furacão perdeu o folego, porém conseguiu segurar o placar mínimo e garantir os 3 pontos deixando a equipe com 19 pontos no campeonato brasileiro na 5° colocação.



Já o Corinthians continua com seus 12 pontos e está na 15° colocação e dependendo do final da rodada pode entrar na zona de rebaixamento.

O Athletico joga na próxima terça-feira (27) contra o Alianza Lima, pela Libertadores na Ligga Arena.

FICHA TÈCNICA

Athletico 1 x 0 Corinthians

Data: 24/06/2023

Local: Ligga Arena

Hora: 16h (de Brasília)



Cartões amarelos: Fernandinho (CAP), Gil (COR), Bento (CAP), Leo Linck (CAP), Vitor Roque (CAP), Madson (CAP), Fábio Santos (COR)

Cartões vermelhos:

Gols: Vitor Roque (CAP), aos 35′ do 1º tempo (1-0)



Athletico: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven (Madson), Erick, Fernandinho (Hugo Moura) e Christian; Vitor Bueno (Cuello), Canobbio (Terans) e Vitor Roque (Luciano Arriagada). Técnico: Wesley Carvalho.

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez (Wesley), Gil, Caetano e Matheus Bidu (Fábio Santos); Roni (Giuliano), Maycon e Ruan Oliveira (Matheus Araújo); Guilherme Biro (Pedro Henrique), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.