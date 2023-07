Acidente entre carro-forte e caminhão interdita PR-323 em Cianorte

Um acidente de trânsito na PR-323, em Cianorte, noroeste do Paraná, foi registrado na manhã desta quinta-feira (13).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu um carro-forte e um caminhão carregado com caixas de cigarro. A batida aconteceu no km 224 da rodovia.

A princípio, o motorista do caminhão teria batido na lateral do carro-forte, que ficou tombado às margens da rodovia.

O caminhão ficou atravessado na pista, que permanecia interditada até a publicação desta reportagem. As caixas que estavam sendo transportadas no caminhão ficaram espalhadas na via.

Ainda segundo a PRE, a informação é de que três pessoas sofreram ferimentos no acidente. O motorista do caminhão teria se evadido do local.

13 jul 2023, às 11h55.

Vídeo

Acidentes

2023-07-13

2023-07-13

Cianorte

Letícia Tristão

Confira as Notícias de Curitiba e Região na Gazeta do Bairro.

Acompanhe mais notícias de curitiba e região aqui na Gazeta do Bairro

Notícias dos Bairros Curitiba

Fonte:ricmais.com.br