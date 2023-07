Acidente ocorre no bairro Sítio Cercado após motorista desrespeitar preferencial e capotar carro de jovem

Acidente impressionante em Curitiba

Um acidente impressionante foi registrado na manhã desta quarta-feira (12), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Um motorista furou uma preferencial, atingiu e capotou o carro de uma jovem, de 24 anos. A moça teve ferimentos moderados, recebeu atendimento e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

A jovem seguia com o Ford Ka pela rua Filósofo Huberto Rohden, quando no cruzamento com a rua Mandirituba foi atingida por um Prisma, que não respeitou a preferencial. Com o impacto, o Ka capotou.

O motorista do Prisma permaneceu no local até a chegada dos policiais. O homem não teve ferimentos.

12 jul 2023, às 09h00.