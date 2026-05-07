Prefeito acompanha obras e reforça investimento de R$ 2,2 milhões na malha viária de Curitiba

O prefeito Eduardo Pimentel acompanhou as obras de recuperação asfáltica nas regionais do Boqueirão e da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), dentro do Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), que soma R$ 2,2 milhões em investimentos nessas frentes.

Durante a vistoria, o prefeito esteve acompanhado por autoridades locais, entre elas o administrador regional do Boqueirão, Zeca Melo, o diretor da Unidade Técnica de Infraestrutura e Pavimentação, Diego Prendin, e o assessor técnico da Secretaria de Obras, Lívio Petterle Neto. Na CIC, também participaram o administrador regional Edmar Fedrigo e a chefe do núcleo de Educação, Angel Piotto.





As intervenções incluem a reciclagem do asfalto em vias importantes, como a Rua Humberto Ciccarino, no Xaxim, e a Rua Desembargador Cid Campelo, na CIC. As melhorias têm como objetivo ampliar a mobilidade urbana, reforçar a segurança viária e oferecer mais qualidade de vida para moradores e comerciantes da região.

Além das obras de pavimentação, o prefeito também vistoriou a reforma da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, que recebe investimento de R$ 2,58 milhões, fortalecendo as ações de infraestrutura urbana e educacional na capital.





O PRO Curitiba já alcançou 269 quilômetros de vias entre obras concluídas e em andamento, sendo considerado o maior programa de investimentos da história da cidade, com previsão superior a R$ 6 bilhões até 2028.

A agenda contou ainda com a presença dos vereadores Beto Moraes, Jasson Goulart, Toninho da Farmácia, Zezinho Sabará e Tiago Zeglin, reforçando o alinhamento entre Executivo e Legislativo nas ações voltadas à infraestrutura da cidade.