UTFPR Busca Estreitar Laços com a Comunidade no Campus Neoville

​A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está empenhada em ampliar sua integração com os moradores da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Sediado na antiga estrutura da Siemens, o Campus Neoville hoje abriga o curso de Educação Física e o Parque Científico e Tecnológico, um ecossistema que une ensino, pesquisa e o setor empresarial.

​Inovação e História

​O campus não é apenas um centro de estudos, mas também um guardião da memória tecnológica. Ele conta com um museu dedicado às primeiras tecnologias digitais, preservando a história da informática no Brasil e servindo como um espaço de conhecimento aberto ao público.

​Conexão com a Sociedade

​Em entrevista à Gazeta do Bairro, a diretoria da instituição — composta pelo diretor-geral Paulo Daniel Batista de Sousa, a gestora Stephany Watzel e o professor Walmor Cardoso Godoi — detalhou as iniciativas para transformar o campus em um polo de convivência:

​Parcerias Empresariais: O parque tecnológico acolhe empresas que desenvolvem projetos conjuntos com estudantes e pesquisadores, estimulando a inovação local.

​Esporte de Alto Rendimento: Está em desenvolvimento um projeto de esgrima que visa tornar o campus um centro de treinamento para atletas nos próximos ciclos olímpicos.

​Educação e Ciência: Estão previstas atividades para crianças e jovens, incluindo visitas escolares, ações culturais e a criação de um observatório astronômico.

​Acesso Público: A universidade oferece aulas abertas e diversos programas de extensão voltados à comunidade externa.

​Compromisso Social

​O diretor Paulo Daniel reforça que a presença da universidade na região é fundamental para o desenvolvimento social. Segundo ele, a instituição não deve ser vista como uma bolha isolada:

​"A universidade não está separada da sociedade. Ela faz parte do processo de transformação."