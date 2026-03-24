Econag Contabilidade: tradição, e confiança na gestão

Num cenário onde números muitas vezes parecem frios e distantes da realidade das pessoas, há histórias que mostram exatamente o contrário. Histórias que revelam que, por trás de cada balanço, existem sonhos, decisões importantes e, principalmente, pessoas. É nesse contexto que surge a trajetória da Econag, construída com base em valores que resistem ao tempo: confiança, proximidade e compromisso.

Fundada por Alfredo Gaioski, a empresa nasceu com um propósito claro: oferecer mais do que serviços contábeis. A ideia sempre foi ser um parceiro estratégico para empresas e famílias da região, ajudando a transformar números em decisões inteligentes. Em uma época em que a contabilidade ainda era vista como algo burocrático e distante, Alfredo já enxergava além. Ele entendia que cada cliente carregava uma história — e que cuidar dessas histórias exigia atenção, ética e responsabilidade.

Hoje, com a presença de sua filha Jéssica Gaioski — que se preparou para dar continuidade ao legado do pai por meio de sua formação em Direito e Contabilidade —, aquele olhar de parceria que Alfredo sempre carregou se fortalece ainda mais, agora aliado a uma visão técnica atualizada e preparada para enfrentar os novos desafios do mercado. Sua presença pode ser vista como a evolução sem perder a raiz. Neste mundo cada vez mais digital e dinâmico, a inovação dos processos, ao mesmo tempo em que moderniza o atendimento também amplia a visão estratégica do negócio e as possibilidades de apoio aos clientes. Por outro lado, a empatia e atenção de Jéssica para o trabalho garantem que o serviço mantém o que sempre fez a diferença: o relacionamento próximo com os clientes. Afinal, em tempos de automação e inteligência artificial, o que realmente fideliza ainda é o humano.

E aqui fica uma reflexão: quantas empresas conseguem atravessar gerações mantendo sua identidade intacta? Quantas conseguem crescer sem perder o cuidado individual com cada cliente? A Econag é uma dessas raras exceções.

Durante a entrevista, ficou evidente que o maior diferencial do escritório não está apenas na técnica, mas na forma como ela é aplicada. Não se trata apenas de cumprir obrigações fiscais, mas de orientar, prevenir riscos e ajudar empresários a tomarem decisões mais seguras. É contabilidade com propósito.

Casos práticos reforçam essa atuação. Pequenos negócios que começaram sem estrutura e hoje operam com organização e previsibilidade. Empresas que conseguiram reduzir custos e evitar problemas fiscais graças a uma assessoria próxima. Famílias que encontraram no escritório não apenas um prestador de serviço, mas um ponto de apoio.

Dados do setor mostram que empresas que contam com acompanhamento contábil estratégico têm maior taxa de sobrevivência e crescimento. Segundo o Sebrae, negócios bem assessorados aumentam significativamente suas chances de se manter ativos nos primeiros anos. E isso não é coincidência — é resultado de decisões mais bem orientadas.

Mas talvez o ponto mais marcante da história da Econag seja outro: a continuidade com propósito. Alfredo iniciou com visão e coragem. Jéssica segue com estratégia e inovação. E juntos mostram que tradição não é ficar parado no tempo, mas evoluir sem esquecer de onde veio.

"Muitas empresas não quebram por falta de vendas, mas por falta de controle," afirma a diretora. "Nosso papel é garantir que o legado do meu pai continue servindo de base para que novos empresários construam seus próprios sonhos com segurança."

Em um mercado cada vez mais competitivo, onde muitas empresas buscam soluções rápidas, fica a pergunta: você prefere?

A percepção da reportagem da Gazeta do Bairro ficou evidente, tanto durante a entrevista quanto no contato direto com a equipe: mais do que cumprir obrigações, é esse olhar genuíno de parceria que impulsiona a empresa, sustenta a continuidade do negócio. A disposição efetiva de contribuir para que seus clientes construam um futuro mais sólido e promissor.

Acompanhe as próximas edições da Gazeta do Bairro e descubra histórias que inspiram, conectam e mostram que grandes resultados começam com boas decisões.

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