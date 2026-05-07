Lançamento de filme mobiliza público e reforça narrativa política em Curitiba

Um evento que reuniu cinema, política e engajamento social marcou o lançamento de um filme ligado à trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Curitiba. A exibição contou com a presença de apoiadores, convidados e lideranças locais, reforçando o caráter político e simbólico da produção.

Logo na abertura, o ambiente já demonstrava o tom do encontro. Com plateia atenta e expectativa elevada, o espaço se transformou em um ponto de conexão entre narrativa audiovisual e discurso político.

Ao longo da exibição, o filme apresentou episódios marcantes da trajetória do ex-presidente, destacando valores, decisões e momentos que ajudaram a construir sua imagem pública. A proposta da produção vai além de relatar acontecimentos, buscando provocar reflexão e criar identificação emocional com o público presente.





“Não é só um filme. É um registro de uma visão de país”, afirmou um dos participantes durante o evento, resumindo o sentimento predominante entre os presentes.

A reação da plateia também chamou atenção. Aplausos, comentários e registros compartilhados nas redes sociais mostraram que o impacto ultrapassou o espaço físico da exibição. Em um cenário de comunicação cada vez mais fragmentada, iniciativas audiovisuais como essa reforçam o papel do cinema como ferramenta de mobilização e construção de narrativa.

Outro aspecto destacado durante o lançamento foi o formato escolhido para apresentar a trajetória política em linguagem cinematográfica. A estratégia amplia o alcance da mensagem e aproxima o conteúdo de públicos que, muitas vezes, não acompanham o debate político tradicional.

O evento também levanta discussões sobre os novos caminhos da comunicação política no Brasil, em que a disputa por atenção e influência passa não apenas pelas urnas, mas também pelas telas e pelas plataformas digitais.