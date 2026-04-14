PSD define Sandro Alex, candidato ao Governo do Paraná para 2026

O cenário político para a sucessão de Ratinho Junior (PSD) no Palácio Iguaçu ganhou contornos definitivos nesta segunda-feira (13).

Em reunião com a cúpula do governo, o nome do deputado federal Sandro Alex (PSD) foi oficializado como o pré-candidato do partido ao Governo do Paraná nas eleições de 2026.

​Sandro Alex, que atualmente exerce seu quarto mandato na Câmara dos Deputados e preside o diretório estadual do PSD, ganhou força interna devido ao seu desempenho à frente da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado. Durante sua gestão, ele coordenou projetos considerados vitais pela atual administração, incluindo:

​O novo modelo de concessões rodoviárias do Paraná;

​A construção da Ponte de Guaratuba, com inauguração prevista para o dia 29 de abril;

​A expansão do Porto de Paranaguá, consolidando o estado como um hub logístico.

​Dança das Cadeiras e Articulações Internas

​A definição de Sandro Alex como o "sucessor natural" de Ratinho Junior encerra um período de intensas negociações e resulta em mudanças significativas na base aliada.

Até então, outros nomes de peso eram cotados para a disputa, o que gerou uma movimentação partidária estratégica.

​Com a consolidação do nome de Sandro Alex, o PSD registrou baixas importantes em seu quadro de filiados.

O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deixou a sigla para se filiar ao MDB. Já o deputado estadual Alexandre Curi, que também figurava entre os favoritos para a indicação, migrou para o Republicanos.

​Perfil do Candidato

​Natural de Ponta Grossa, Sandro Alex possui uma trajetória marcada pela proximidade com o atual governador e pela articulação em Brasília.

Sua escolha sinaliza a intenção do grupo político em dar continuidade aos projetos de infraestrutura que se tornaram a marca da gestão Ratinho Junior.

​A equipe do governador confirmou que a escolha foi fundamentada na capacidade técnica e na lealdade partidária do deputado, que agora inicia a fase de pré-campanha visando consolidar alianças com os partidos da base para o pleito de 2026.