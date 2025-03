Ratinho Jr. lidera intenções de voto no Paraná e supera Bolsonaro

Uma pesquisa recente aponta que, se as eleições presidenciais de 2026 fossem realizadas hoje e apenas no Paraná, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) despontaria como o principal favorito entre os eleitores do estado.

Nos cenários analisados, o atual governador supera nomes de peso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro cenário avaliado, Ratinho Jr. lidera com ampla vantagem, alcançando 51,5% das intenções de voto. Lula aparece em segundo lugar, com 17,6%, seguido pelo cantor Gusttavo Lima (8,5%) e Ciro Gomes (PDT), com 7,3%.

Já no cenário que testa a força de Jair Bolsonaro, o ex-presidente mantém liderança com 50,7%, enquanto Lula soma 20,4%. Ciro Gomes tem 8,2%, e Pablo Marçal (PRTB), 6,7%.

Outra hipótese avaliada foi a de Michelle Bolsonaro como candidata. A ex-primeira-dama aparece na frente com 37,4%, superando Lula (20,8%), Ciro Gomes (9,6%) e Pablo Marçal (9,5%).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também foi incluído em uma das simulações. Ele lidera com 26,5%, seguido por Lula (20,6%), Gusttavo Lima (14%) e Ciro Gomes (11%).

Os resultados indicam que o eleitorado paranaense segue majoritariamente alinhado com nomes da direita e mantém baixa adesão ao presidente Lula.

O desempenho expressivo de Ratinho Jr. no estado pode impulsionar seu nome como possível candidato a nível nacional em 2026.