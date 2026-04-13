Curitiba recebe investimento superior a R$ 100 milhões

Um novo pacote de investimentos, que ultrapassa a marca de R$ 100 milhões, foi destinado à revitalização das ruas de Curitiba.
As melhorias incluem manutenção asfáltica e reformas estruturais planejadas para otimizar a mobilidade urbana e a segurança de motoristas e pedestres.
Destaques da iniciativa:
Áreas beneficiadas: Especialmente a região sul (Xaxim, Pinheirinho, Boqueirão, entre outros).
Impacto: Melhoria direta no cotidiano de moradores e comerciantes locais.
Articulação: Parceria entre os mandatos de Beto Moraes e Mauro Moraes junto aos governos municipal e estadual.
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Autor:
Admilson Leme
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