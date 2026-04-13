Redão motos
Conth Contabilidade
Menu
Cadastre-se
Login
Política

Curitiba recebe investimento superior a R$ 100 milhões

Parceria entre mandatos parlamentares e governos estadual e municipal garante revitalização asfáltica e melhorias estruturais em diversos bairros.

25
Curitiba recebe investimento superior a R$ 100 milhões

Um novo pacote de investimentos, que ultrapassa a marca de R$ 100 milhões, foi destinado à revitalização das ruas de Curitiba.

As melhorias incluem manutenção asfáltica e reformas estruturais planejadas para otimizar a mobilidade urbana e a segurança de motoristas e pedestres.

​Destaques da iniciativa:

​Áreas beneficiadas: Especialmente a região sul (Xaxim, Pinheirinho, Boqueirão, entre outros).

​Impacto: Melhoria direta no cotidiano de moradores e comerciantes locais.

​Articulação: Parceria entre os mandatos de Beto Moraes e Mauro Moraes junto aos governos municipal e estadual.

Tags:
#CuritibaInfraestruturaObrasMobilidade UrbanaRevitalizaçãoAsfaltoCidadeDesenvolvimentoRegião Sul#BoqueirãoXaxim#Pinheirinho
Compartilhe:
Publicado em:
Atualizado em:

Relacionados: Política

PSD define Sandro Alex, candidato ao Governo do Paraná para 2026

PSD define Sandro Alex, candidato ao Governo do Paraná para 2026

​O deputado federal e ex-secretário de Infraestrutura foi confirmado pela equipe do governador Ratinho Junior como o...Política
Ler artigo
Sérgio Moro e Mauro Moraes reforçam luta contra a corrupção e a violência

Sérgio Moro e Mauro Moraes reforçam luta contra a corrupção e a violência

Uma batalha que não pode pararPolítica
Ler artigo
Morre Arlete Caramês, ex-deputada e símbolo da luta por crianças desaparecidas no Paraná

Morre Arlete Caramês, ex-deputada e símbolo da luta por crianças desaparecidas no Paraná

O Paraná se despede de uma de suas figuras públicas mais resilientes.Política
Ler artigo
Ratinho Junior decide cumprir mandato no Paraná e fica fora da disputa presidencial

Ratinho Junior decide cumprir mandato no Paraná e fica fora da disputa presidencial

Governador comunica PSD, reforça compromisso com eleitores e diz que seguirá contribuindo com o debate nacional sem...Política
Ler artigo
Ratinho Jr. lidera intenções de voto no Paraná e supera Bolsonaro

Ratinho Jr. lidera intenções de voto no Paraná e supera Bolsonaro

Eleições 2026Política
Ler artigo
Gusttavo Lima - Presidência da República

Gusttavo Lima - Presidência da República

Gusttavo Lima Anuncia Intenção a Candidatura à Presidência da República em 2026Política
Ler artigo
Prefeitura de Curitiba: Composição da Administração Municipal

Prefeitura de Curitiba: Composição da Administração Municipal

Composição para o Mandato 2025-2028Política
Ler artigo
Câmara Municipal de Curitiba terá maior renovação de sua história

Câmara Municipal de Curitiba terá maior renovação de sua história

Dos 38 vereadores eleitos, 20 assumem o cargo pela primeira vez.Política
Ler artigo
Ratinho Junior, assume interesse em disputar Presidência

Ratinho Junior, assume interesse em disputar Presidência

Eleições 2026Política
Ler artigo
A grande cidade e a representatividade

A grande cidade e a representatividade

Política
Ler artigo
Cuidados com o voto e com a eleição

Cuidados com o voto e com a eleição

Política
Ler artigo
Editorial: Educação

Editorial: Educação

Política
Ler artigo

Publicidade

CCN Vidros

Tags Populares

#CuritibaFutebolCoritibaGazeta do BairroAthleticoBrasileirão#paranaCampeonato Brasileiro#corinthians#Memphis Depay

Sejam muito bem-vindos, novos inscritos!

Admilson - Leme

Empresas Parceiras

Closet Kid
Júlio Rossato - Desenvolvedor de Sistemas