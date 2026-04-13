Curitiba recebe investimento superior a R$ 100 milhões

Um novo pacote de investimentos, que ultrapassa a marca de R$ 100 milhões, foi destinado à revitalização das ruas de Curitiba.

As melhorias incluem manutenção asfáltica e reformas estruturais planejadas para otimizar a mobilidade urbana e a segurança de motoristas e pedestres.

​Destaques da iniciativa:

​Áreas beneficiadas: Especialmente a região sul (Xaxim, Pinheirinho, Boqueirão, entre outros).

​Impacto: Melhoria direta no cotidiano de moradores e comerciantes locais.

​Articulação: Parceria entre os mandatos de Beto Moraes e Mauro Moraes junto aos governos municipal e estadual.