Artemis II Restabelece Contato após "Silêncio" no Lado Oculto da Lua

O "silêncio" no centro de controle em Houston chegou ao fim.
A missão Artemis II restabeleceu, com sucesso, a comunicação com a Terra após o período crítico de 40 minutos de ocultação, quando a cápsula Orion sobrevoou o lado oculto da Lua.
Durante esse intervalo, a massa da Lua agiu como um escudo físico, interrompendo qualquer transmissão de ondas de rádio entre a nave e as antenas da Terra.
O sucesso na retomada do contato confirma que a trajetória de retorno da Orion permanece precisa, com todos os sistemas operando conforme o planejado.
No momento em que a nave despontou novamente no horizonte lunar, os astronautas foram recebidos por uma das imagens mais icônicas da exploração espacial: o "nascer da Terra".
Diferente do pôr do sol que conhecemos aqui, o fenômeno ocorre quando o nosso planeta surge lentamente atrás da curvatura cinzenta e inóspita da superfície lunar.
É um contraste visual que reforça a fragilidade do nosso mundo azul em meio à vastidão do espaço.
Com a manobra de assistência gravitacional concluída e a telemetria validada, a Orion segue agora sua jornada de volta para casa.
Este marco não é apenas uma vitória da tecnologia, mas a prova de que a humanidade está pronta para estadias mais longas e explorações mais profundas fora do nosso planeta.
Acompanhe as próximas atualizações da trajetória de reentrada da Artemis II aqui em nosso portal.
NASAArtemis IIExploração EspacialAstronomiaLuaCiênciaEspaçoLado Oculto da LuaTecnologiaMissão Espacial
Admilson Leme