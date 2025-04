Febre das imagens no estilo Ghibli

A popularização da nova função do ChatGPT, que gera imagens no estilo do renomado Studio Ghibli , famoso pelas animações artesanais de Hayao Miyazaki , está conquistando milhões de usuários nas redes sociais.

Em apenas uma hora, mais de 1 milhão de pessoas testaram o recurso, segundo informou Sam Altman, CEO da OpenAI.

No entanto, especialistas em tecnologia e segurança digital acendem o alerta: o uso da ferramenta pode colocar em risco dados pessoais e permitir manipulações perigosas.

Everaldo Pereira, coordenador do curso de Design do Instituto Mauá de Tecnologia, destaca que ao fornecer imagens reais à plataforma, é possível que o sistema produza retratos hiper-realistas de pessoas em situações que nunca aconteceram. “Isso representa um risco sério, especialmente se usado de forma maliciosa”, explica o professor.

Casos semelhantes estão sendo analisados em outras plataformas, inclusive envolvendo o uso de imagens de crianças por sistemas de inteligência artificial, sem a devida autorização.

Rodrigo Cardoso, professor de Ciências da Computação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, acrescenta que ferramentas como essa podem coletar uma variedade de dados dos usuários, indo além das imagens. “Há a possibilidade de captação de metadados como localização, tipo de dispositivo, faixa etária e até indicadores emocionais”, alerta. Segundo ele, essas informações podem ser armazenadas, compartilhadas com terceiros ou mesmo utilizadas em golpes e fraudes.

Diante do avanço dessas tecnologias, especialistas recomendam cautela ao compartilhar imagens pessoais e reforçam a importância de se atentar aos termos de uso das plataformas.