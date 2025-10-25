Cometa raro e brilhante poderá ser visto a olho nu no Brasil

Um cometa recém-descoberto promete encantar observadores do céu nas próximas semanas.

Batizado de Lemmon, o astro é considerado um dos mais brilhantes de 2025 e poderá ser visto em várias partes do planeta inclusive no Brasil, a olho nu, dependendo das condições climáticas.

O cometa C/2025 A6 (Lemmon) fará sua passagem próxima à Terra entre outubro e novembro, em um fenômeno considerado raríssimo.

Segundo a National Geographic, esta será a primeira e única aparição do corpo celeste em mais de mil anos.

Descoberto em 3 de janeiro de 2025 por astrônomos do observatório Mount Lemmon, no Arizona (EUA), o cometa chama atenção não apenas pelo brilho intenso, mas também por sua cauda dupla, composta por gás, gelo e poeira cósmica o que o torna um dos mais belos já observados neste século.

A coloração esverdeada do Lemmon é resultado da presença de moléculas de carbono diatômico que, ao interagirem com a luz solar, emitem um brilho verde característico inspiração direta para o nome do cometa (“lemmon” remete a “lemon”, limão em inglês).

Visibilidade no Brasil

De acordo com o site especializado Star Walk, o cometa será mais visível no Hemisfério Norte, mas também poderá ser observado no céu brasileiro durante o pico de luminosidade, previsto para entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, coincidindo com o Halloween.

No Brasil, o melhor horário para observação será logo após o pôr do sol, entre 18h30 e 20h (horário de Brasília).

Astrônomos recomendam o uso de binóculos para uma melhor visualização. Segundo o Star Walk, será possível enxergar “um ponto nebuloso, com núcleo brilhante e uma curta cauda voltada para longe do Sol”.

Ainda assim, o Lemmon poderá ser visto a olho nu, especialmente em locais de céu limpo, afastados das grandes cidades e com pouca poluição luminosa.

Mesmo após o auge de brilho, o cometa continuará visível até 17 de novembro, embora com menor intensidade.