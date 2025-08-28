Conth Contabilidade
Simepar inaugura primeira estação meteorológica em área montanhosa do Paraná

No Parque Estadual Pico Marumbi

30
Reprodução InternetSimepar inaugura primeira estação meteorológica em área montanhosa do Paraná

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) inaugurou nesta semana a primeira estação meteorológica instalada em área montanhosa do estado.

O novo equipamento foi implantado no Parque Estadual Pico Marumbi, em Morretes, e tem como objetivo aprimorar o monitoramento climático e aumentar a segurança de montanhistas e visitantes.

A estação, que passa a integrar a rede composta por 50 unidades do Simepar, conta com instrumentos modernos como anemômetros, pluviômetros, piranômetros, termohigrômetros e barômetros.

Esses sensores permitem medir com precisão variáveis como velocidade do vento, volume de chuvas, radiação solar, temperatura e umidade.

A instalação teve início na última sexta-feira (22), com apoio da Serra Verde Express no transporte dos equipamentos até o parque. A estrutura foi fixada em concreto e reforçada com cabos de aço, e os testes finais dos sensores devem ser concluídos até quarta-feira (27).

Segundo o gerente de Hidrologia e Infraestrutura do Simepar, José Eduardo Gonçalves, uma segunda estação será instalada em setembro no Pico Olimpo, também dentro do Parque Estadual Pico Marumbi. “Nosso objetivo é compreender melhor a dinâmica climática da região, principalmente em relação às chuvas, que têm impacto direto nas operações de resgate de turistas em áreas de risco”, explicou.

Os dados coletados serão atualizados a cada 15 minutos e disponibilizados no site do Simepar, permitindo maior segurança no planejamento de trilhas e atividades ao ar livre.

Além da nova estação, em agosto o Simepar concluiu a instalação de três pluviômetros ao longo da Estrada da Graciosa, com foco no monitoramento em tempo real do volume de chuvas.


📷  Créditos Simepar 

Os dados vão subsidiar um estudo sobre deslizamentos de terra, que busca identificar o nível crítico de precipitação capaz de provocar escorregamentos na região.

Outra iniciativa prevista é a implantação de dez estações equipadas com GPS, microprocessador e acelerômetro para monitorar o movimento do solo.

A tecnologia vai intensificar o acompanhamento de áreas de risco, especialmente durante a primavera, período marcado por maior incidência de chuvas.

Para garantir respostas rápidas em situações de emergência, o Simepar mantém uma equipe de meteorologistas em alerta 24 horas.

Uma interface gráfica desenvolvida pelo órgão permitirá acionar imediatamente o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) em casos de risco iminente.

As ações fazem parte de um convênio firmado entre o DER/PR e o Simepar, que prevê a implementação de um sistema de previsão de escorregamentos ao longo de 16,08 quilômetros da Estrada da Graciosa.

O investimento é de R$ 1,59 milhão e tem como meta ampliar a segurança viária e reduzir os riscos de acidentes provocados por deslizamentos.

Simepar#paranaMorretesPico MarumbiClimaMeteorológicaSegurançaTurismoMeio AmbienteEstrada da GraciosaMonitoramentoPrevenção
