Coritiba perde no Couto Pereira e Santos consegue o acesso

Mais uma noite triste para o Coritiba. No Couto Pereira, nesta segunda-feira (11), quem comemorou foi o Santos, que venceu o Coxa por 2 a 0 e garantiu matematicamente seu retorno à Série A. Mais de 16 mil torcedores compareceram ao estádio e expressaram sua insatisfação com os jogadores e o técnico Jorginho, que se despediu do comando da equipe.





No primeiro tempo, o Coritiba seguiu a estratégia de Jorginho, cedendo a posse ao Santos e esperando um erro do adversário. Embora o Coxa tenha criado algumas chances, na primeira boa jogada de Giuliano, o ex-Paraná deixou Wendel Silva em posição para abrir o placar. Ainda na etapa inicial, Otero marcou um gol espetacular em cobrança de falta, definindo o resultado final.





Após o 2 a 0, o jogo perdeu importância. Houve confusão nas arquibancadas e arredores do Couto Pereira. As vaias e protestos contra a diretoria aumentaram, e após um passe errado de Zé Gabriel, muitos torcedores começaram a deixar o estádio. Robson e Alef Manga ainda tentaram criar chances, mas sem real ameaça ao gol de Gabriel Brazão. Assim como aconteceu durante a maior parte do ano, o Coritiba encerrou seu penúltimo jogo em casa sob vaias.





Na próxima rodada, o Coritiba viaja para o interior de Santa Catarina, onde enfrentará a Chapecoense no Estádio Índio Condá, no domingo (17), às 16h.





FICHA TÉCNICA





Campeonato Brasileiro - Série B 2024

36ª rodada – 11/11/2024





Coritiba 0 x 2 Santos





Coritiba

Pedro Morisco; Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson (Gelado); Zé Gabriel, Geovane Meurer (Henrique Melo) e Josué (Alef Manga); Lucas Ronier, Matheus Frizzo (Brandão) e Júnior Brumado (Robson).

Técnico: Jorginho.





Santos

Gabriel Brazão; Hayner, Gil, João Basso e Escobar; Sandry, João Schmidt e Giuliano (Willian Bigode); Otero (Laquintana), Wendel Silva (Furch) e Guilherme.

Técnico: Fábio Carille.





Local: Couto Pereira, em Curitiba.





Gols: Wendel Silva, aos 19', Otero, aos 40' do 1ºT;





Cartões amarelos: Benevenuto (CFC); Wendel Silva, Sandry (SAN).





Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL).

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).