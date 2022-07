Como aumentar as vendas na internet? Em busca da melhor maneira de impulsionar o faturamento de CNPJs do Brasil, o Método MB foi criado em 2018 e busca a digitalização completa de qualquer tipo de negócio.

Seja o caso de marcas sem nenhuma extensão online ou empresas já estabelecidas no meio digital: o método mostra que é sempre possível vender mais.

Resultado de muitos testes, estudos e análises, a metodologia usa a inteligência artificial na otimização constante de dados que alcançam audiências cada vez mais qualificadas. Dessa maneira, fica comprovado que marcas com alto nível de maturidade digital ganham mais ao adaptar a comunicação para os desejos de cada perfil de consumo.

Assim, casos próximos demonstram a eficácia do método MB. Por exemplo, como a aplicação do método dobrou o lucro da Amoelo durante a pandemia ou foi responsável pelo aumento de 46% em vendas online da Beegreen em duas semanas. Em resumo, durante três anos de método foi possível acompanhar resultados memoráveis, no melhor sentido da palavra.

Aumente as vendas da sua empresa

A princípio, o método MB segue sete pontos até chegar na Matrix dos negócios. Acompanhe um breve resumo de cada parte:

1 – Público

Quais palavras-chave vão começar a conversa? Em suma, esta pesquisa determina o público e refina o vocabulário para alcançar uma audiência qualificada e disposta.

2 – Oferta

A partir de um estudo de concorrentes diretos e indiretos, o diferencial de cada marca encontra o espaço ideal para se destacar no mercado e atrair quem interessa conversar.

3 – Estratégia

Aqui são formuladas as bases e objetivos da estratégia de marketing, onde a criação do desejo é o que dirige a ação do usuário. Afinal, depois de chamar a atenção é preciso dizer a que veio.

4 – Canal

Nesta fase, o foco está na definição do meio certo de continuar a conversa. Assim, os canais adequados entregam mais resultados porque há sintonia com cada etapa do funil de vendas.

5 – Anúncios

Em seguida, é hora de oferecer um bom diálogo: comunicação direta, agradável e sem ruídos. Agora, é tempo de promover uma mensagem assertiva que estimule a tomada de ação.

6 – Página

Atualmente, boa parte dos desafios das marcas está nesta etapa, onde lojas virtuais apresentam sites lentos e baixa conversão. Aqui é otimizado o espaço de vendas.

7 – Vendedor

Por fim, o último ponto constata a importância de um e-commerce funcional, em que a compra é simples, segura e confiável. Conforme as etapas do método avançam, a eficácia do método é verificada e cada marca experimenta a aproximação com o consumidor de diversas maneiras.

A MB ajuda sua empresa a crescer

