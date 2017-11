Na quarta-feira, dia 18 de outubro, o deputado Toninho Wandscheer (PROS-PR) falou sobre o atendimento a um antigo pleito da Bancada do Paraná na Câmara, onde Wandscheer é o coordenador. Destacou o atendimento do presidente da República, Michel Temer sobre o pedido de investimentos do estado do Paraná no setor de derivados do sangue. Atualmente, a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) é a única autorizada a vender os produtos dos derivados ao Ministério da Saúde.

“Se é possível fazermos com que o produto fique mais barato para o povo brasileiro, faremos essa defesa, pois quem pagará mais barato será o povo”, disse o deputado, que nestes dois anos em que está à frente da Bancada tem conseguido viabilizar importantes pleitos para a região.

Por sua vez, o presidente Temer garantiu que mesmo mantendo a planta no estado de Pernambuco, o Paraná também terá a sua. “O presidente garantiu que a planta de Pernambuco continuará, em parceria com a Hemobrás. O que acontece hoje é um monopólio de Pernambuco, o que não é saudável para o mercado e muito menos para o País, que não pode ficar apenas com uma empresa operando. Então, temos que dar continuidade a esse processo, pois teremos licitação e concorrência. A concorrência é salutar”, como explicou o de Deputado Toninho Wandscheer.