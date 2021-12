Para conseguir agradar a todos os públicos do Showkinho, bebida achocolatada da Lacticínios Tirol, a empresa relança o produto no mercado com uma embalagem com apelo lúdico, porém maduro. Este efeito contrastante foi possível graças à limpeza visual, às cores e aos formatos aplicados no novo design.

Entre as principais mudanças está a retirada do personagem, que foi substituído pelo maior destaque do nome. Já o lúdico foi resgatado com o colorido e as fontes divertidas, que evidenciam a presença da bebida nos momentos de alegria e de descontração em família. O formato do nome conta com splash e movimentos que chamam a atenção e geram appetite appeal. Aliado a tudo isso, a cor da embalagem, um azul escuro, traz mais destaque no ponto de venda e coloca em evidência o colorido do nome.

“O redesign foi feito a partir de um estudo e o resultado dará mais visibilidade ao produto nas gôndolas. Além disso, o visual do Showkinho abrange mais faixas etárias e consegue agradar aos olhos de todo o público que o consome”, afirma o diretor comercial e marketing da Tirol, Jossemar Olivo.

O conteúdo continua o mesmo e o conceito da embalagem se estende tanto para o produto de 1 litro quanto para o de 200ml.