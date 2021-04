Com reflexos da pandemia e a alimentação voltada para dentro do lar impulsionaram a demanda por laticínios em 2020 e a Tirol rapidamente ajustou investimento para aumento de sua capacidade produtiva. Estes fatores, assim como os trabalhos de consolidação e fortalecimento da Marca, contribuíram para que a empresa fechasse 2020 com um crescimento acima do mercado.

Entre alguns destaques a linha de Leite Condensado Tirol, que atingiu um crescimento de 55% no volume comercializado. O leite em pó fracionado também registrou resultado expressivo, de 48%. Os achocolatados também tiveram uma crescente de 33%. Já o queijo fatiado, obteve aumento de 16%. Todas as categorias tiveram ampliação da distribuição numérica e ponderada.

“O ano de 2020 foi muito desafiador, pois ao mesmo tempo que tivemos que aumentar a nossa capacidade produtiva para atender a demanda, tivemos que nos reinventar para superar as dificuldades com a mão-de-obra, as oscilações nos preços das matérias-primas e os cuidados sanitários para prevenção do Covid”, disse o diretor comercial da Tirol, Jossemar Olivo.

Entre as estratégias adotadas, estão a flexibilidade para atendimento da demanda do mercado, o remanejamento entre linhas e fábricas, investimentos e ações de prevenção.

No decorrer do ano passado, a Tirol investiu na ampliação de linhas novas de condensados, UHT, iogurtes e bebidas lácteas. Em andamento, está a nova fábrica de Ipiranga (PR), que já está em fase de conclusão, e novos projetos para queijos e leite em pó.

Para 2021, a empresa projeta crescimento em diversas linhas, a consolidação de novas unidades produtivas e a ampliação da distribuição nacional e internacional.

