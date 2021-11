Depois de um ano de muito trabalho e novas conquistas, mesmo enfrentando lamentáveis perdas humanas de empresários tradicionais, associados, foi com muito trabalho que a direção do Sindaruc (Sindicato dos Permissionários da Ceasa) conseguiu chegar ao final de mais um ano com motivos para comemorar a vida e as realizações.

Sob o comando de Paulo Salesbram, mais de 700 pessoas estiveram reunidas na manhã deste sábado dia 27 para um encontro de confraternização, onde receberam muitos colaboradores, alguns convidados e autoridades que se fizeram presentes para prestigiar o encerramento deste ano de 2021.

A tradicional confraternização, realizada na parte externa da sede da entidade, por motivo de segurança, em especial para obedecer os protocolos diante da pandemia.



Paulo Salesbram e diretoria receberam para participar da confraternização o Vice Governador Darci Piana, presidente da Câmara Tico Kusma, Secretário da Agricultura Norberto Ortigara, o presidente da Cesa e o ex diretor e ex vereador João do Suco, também o ex vereador, o empresário Roberto Hinça, muitas outras lideranças do estado e de Curitiba, convidados, e é claro as estrelas da festa que foram os associados razão principal do encontro.